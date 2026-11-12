Las artes escénicas denuncian el "abandono" del sector por la "desidia" y "dejadez" de la Conselleria

Imagen de archivo de una protesta del sector - ARTES ESCÉNICAS

VALÈNCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los profesionales de las artes escénicas valencianas han vuelto a denunciar la "situación extrema" que sufre el sector y la "nula preocupación" por parte de los responsables institucionales y, como ejemplo, critican que no han recibido respuesta a un escrito remitido el pasado 4 de noviembre a la consellera de Cultura, Carmen Ortí, donde exponían las "graves dificultades" a las que se enfrentan y la "falta de respuesta institucional".

En este escrito, los y las profesionales transmitían que se sentían "más que nunca, ignorados por la institución". "El descontento del sector es general, y denunciamos formalmente la inacción, el incumplimiento constante de los compromisos, la dejación de funciones y una gestión nefasta, en el marco de una política que percibimos como un vaciado de personal de la institución pública para sobrecargar de trabajo al sector cultural, las entidades privadas y las asociaciones", argumentaban.

Las entidades profesionales lamentan que ni las peticiones planteadas en la reunión del 5 de julio, ni las expuestas por escrito a la consellera el 22 de octubre "han tenido respuesta", a lo que se suma esa carta remitida a principios de este mes, "donde se advertía de la situación de las ayudas al sector, al existir todavía resoluciones pendientes de publicación de las convocatorias de julio y septiembre, sin cantidades concedidas, ni respuesta a las alegaciones aportadas".

Este hecho "provoca la imposibilidad de justificar las ayudas en tiempo y forma, ya que el plazo de justificación vence este 30 de noviembre", denuncian las asociaciones en un comunicado que firman Gestió Cultural, AAPV, AVETID, Comitè Escèniques, AVEET, PROART, ADVAEM, AVED, APCCV y APDCV.

Además, añaden que a esta gestión "marcada por la inoperancia", se suma la ausencia de responsable de la dirección general del IVC y que se desconoce "al no publicarse qué personas dirigen cada departamento, ni cuándo ni cómo se van a cubrir las diferentes vacantes de la institución cultural".

Precisamente este jueves, según ha informado la Generalitat, el Consejo de Dirección del IVC, presidido por Carmen Ortí, ha aprobado la elevación al Consell de la propuesta de nombramiento de Miguel Galdón Pérez como nuevo director general del IVC, una vez concluido el correspondiente proceso de selección.

Las entidades suman a esta situación el reciente cierre del Teatro Principal de València y su coincidencia con el final del convenio entre la Diputació de València y el IVC para la utilización y gestión del espacio, "con las graves consecuencias que este hecho está provocando ya a todo el sector, sin haber recibido ninguna explicación formal".

Además, subrayan que en el último escrito remitido a la consellera "se recogía la inseguridad jurídica en la que se encuentran las asociaciones y las compañías ante las repetidas cancelaciones de actuaciones provocadas por alertas y sucesos dramáticos, al no existir un protocolo de actuación unificado".

"RESPUESTA FORMAL"

Por todo ello, las diez principales entidades de las artes escénicas valencianas reclaman una "respuesta formal" a las demandas recogidas en la carta de fecha 22 de octubre, así como una contestación a las peticiones del 5 de julio, la publicación inmediata de las resoluciones provisionales y definitivas de las convocatorias de julio y septiembre, con las alegaciones y las correcciones de erratas debidamente reflejadas, una relación por escrito de los responsables de cada área del IVC y de las personas con competencia de decisión, hasta la cobertura de puestos vacantes, así como unos criterios oficiales sobre cancelaciones que garanticen seguridad jurídica a las compañías, entidades y asociaciones.

Por último, el sector también lamenta que la última respuesta recibida esta misma semana por parte del gabinete de la consellera de Cultura haya sido para trasmitir que "le será imposible atenderles personalmente en breve" y delegar "a una futura reunión a la secretaria autonómica de Cultura".