La artista Iris Serrano y el Rototom pintan un alegato LGTBIQ+ en la prisión de Albocàsser

CASTELLÓ 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Exodus del Rototom Sunsplash vuelve a acercar la esencia del festival internacional reggae a la población reclusa a través del alegato a la diversidad plasmado en el mural de gran formato 'Prisiones diversas', el segundo que luce ya sobre los muros del Centro Penitenciario Castellón II, en Albocàsser.

Obra de la pintora, muralista e ilustradora valenciana Iris Serrano, este nuevo mural da continuidad al realizado conjuntamente en 2024 por el grafitero alicantino Rudi Art y el artista murciano José Javier López, Jota, con la figura de Bob Marley y el mensaje transversal de libertad y justicia inherente a la leyenda del reggae como ejes.

En esta ocasión, Iris Serrano ha elegido una gran bandera LGTBIQ+, de 2,5 metros de ancho por casi cuatro metros de altura, con cuatro figuras abrazadas superpuestas (dos hombres y dos mujeres) para plasmar tras un día y medio de trabajo intensivo "el leitmotiv del mural: la diversidad".

"Queríamos que fuera algo muy reconocible, en ese intento de visibilizar la diversidad sexual y de género, y que diera paso a la reflexión, al debate sobre cómo sentimos la diversidad o sobre cuántos prejuicios e intolerancia quedan todavía: La obra está ubicada además en un lugar de paso para la población interna, que ha acogido muy bien la propuesta", explica la artista.

Iris Serrano sella así una nueva colaboración dentro de la sólida relación que le une al Rototom, donde coordina desde hace años la Social Art Gallery, y da continuidad a su trayectoria de activismo social a través del arte, con Palestina, México o los campos de refugiados saharauis de Tindouf (Argelia) como algunos de los escenarios recorridos.

Desde el área de Tratamiento del centro penitenciario agradecen al festival y a la fundación esta colaboración, que se traduce en "traspasar muros e introducir la cultura dentro de nuestros centros penitenciarios": "En la prisión castellonense tenemos la suerte de reunirnos cada año para crear una experiencia única que nos permita introducir una propuesta musical, una práctica deportiva y la creación de un mural de la mano de grandes artistas. Este año, desde la comisión de Igualdad veíamos necesario plasmar un mural que reflejara el amor, la diversidad y, en su totalidad, al colectivo LGTBIQ+. Como siempre, lo que nos hemos encontrado al otro lado es ilusión y ganas de hacer realidad de forma conjunta todas las ideas, las mejoras y el trabajo que realizamos desde el centro".

YOGA, CONCIERTOS Y MESTIZAJE EN LAS DOS PRISIONES

Además, y como se viene haciendo en estos 14 años de colaboración entre Rototom e Instituciones Penitenciarias, durante la celebración de las 30 edición del festival (16 al 23 de agosto) habrá conciertos y otras propuestas culturales y deportivas tanto en el centro Castellón I como en Castellón II.

La agenda arrancará en la prisión de Albocàsser el 18 de agosto, con la sesión de yoga que impartirá César Caldera, y seguirá el 20 de agosto con el concierto de la banda mexicana Antidoping tras su show en el Rototom el día de antes.

Por su parte, la población reclusa de Castellón II podrá disfrutar el viernes 22 del mestizaje de rumba, dembow, electrónica y salsa de la formación catalana Maruja Limón, que actuará esa misma noche en el festival.