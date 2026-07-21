La Asamblea de presidentes de falla tumba la propuesta de pasar a tres días la Ofrenda a la Virgen

Archivo - Varias falleras durante la ofrenda a la Virgen de los Desamparados, a 17 de marzo de 2026. ARCHIVO. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de presidentes de falla ha rechazado la propuesta presentada por la Junta Central Fallera (JCF) para que la Ofrenda a la Virgen de los Desamparados pasara a desarrollarse durante tres jornadas en lugar de las dos actuales.

El resultado de la votación de la asamblea extraordinaria ha sido el siguiente: de los 327 votos emitidos, 203 se han pronunciado a favor por 123 en contra. Además, ha habido una abstención.

Tal y como ha explicado el concejal de Fallas y presidente de la Junta Central Fallera, Santi Ballester, según establece el reglamento en el artículo 61 en este tipo de asambleas se requiere el voto favorable de los dos tercios de los presidentes asistentes (en este caso la cifra tendría que haber alcanzado los 218).

La reunión, que se ha prolongado durante unas dos horas de intenso debate, ha abordado la propuesta del organismo autónomo municipal para ampliar la Ofrenda a la Virgen de los Desamparados a tres jornadas, que previamente había aprobado el pleno de la JCF y que debía someterse a la votación de la asamblea.

La iniciativa que estaba sobre la mesa contemplaba la reestructuración completa del desfile con el objetivo de evitar que finalice a altas horas de la madrugada, como ha ocurrido en los últimos años, e intentar que lo haga a una hora "prudencial". Según la JCF, esta era "la única opción viable de todas las que han sido estudiadas", por lo que confía en que los presidentes, "atendiendo al interés general, adopten la decisión que sea más beneficiosa para la fiesta".

Con esa premisa, se recogía que la Ofrenda a la Mare de Déu se desarrollara los días 16, 17 y 18 de marzo, durante tres jornadas, en lugar de las dos habituales (17 y 18). Ello conlleva desplazar el acto de recogida de premios infantiles al 16 por la mañana

--actualmente se celebra ese día por la tarde--.

A lo largo de la sesión, los representantes de las comisiones han ido expresando sus reflexiones en torno al cambio, muchos de ellos en consonancia con las críticas a la modificación del tradicional acto que se habían manifestado en los últimos días. Entre los argumentos más repetidos, el impacto de la ampliación sobre los falleros infantiles, la imposibilidad de estar al paso de los jurados o la incompatibilidad con otros actos ya programados por las fallas.

También se ha criticado la "precipitación" de la propuesta e, incluso, algunos presidentes han pedido aplazar esta votación al mes de septiembre. "Es un debate estéril", ha opinado un representante, que ha recalcado que la Ofrenda es una "cuestión de fe" y ha planteado "qué problema hay en que se acabe a las dos de la mañana". En esta línea, se ha mostrado dispuesto a ir "aunque acabe a las cuatro".

COMO LENTEJAS, "SI QUIERES LAS TOMAS Y SI NO LAS DEJAS"

Varios asistentes han expresado su deseo de haber podido aportar y discutir sobre propuestas alternativas y no solo una como "las lentejas, si quieres las tomas y si no las dejas". Otra duda que se ha expuesto es cómo se puede garantizar de cara al futuro que el 16 de marzo no sea lectivo escolar.

El concejal Ballester ha respondido que "la ventana" de elección por parte de los municipios de cuatro días no lectivos que ha facilitado la Conselleria de Educación abre esta puerta y se garantiza que sea festivo al menos durante los próximos dos años.

TRABAJO "DE MUCHAS HORAS Y MUCHAS NOCHES"

Asimismo, y ante los reproches de un presidente sobre la falta de elaboración de la iniciativa, el edil ha defendido que la propuesta de la JCF ha sido trabajada "muchas horas y muchas noches". "No sabéis hasta dónde", ha insistido.

Tras una breve discusión sobre el método de votación, se ha acordado emitir a viva voz un voto por falla.