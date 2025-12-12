Ascer alerta de un escenario "incierto" para 2026, que exigirá una elevada intensidad de interlocución institucional

Asamblea General de Ascer - ASCER

La Junta Rectora de la patronal del sector cerámico experimenta una renovación parcial

CASTELLÓ, 12 Dic. (EUROPA PRESS) - -

La Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer), ha celebrado hoy su Asamblea General Electoral, en la que ha alertado de un escenario "incierto" para 2026, que exigirá "una elevada intensidad de interlocución institucional", y se ha procedido a la renovación parcial de su Junta Rectora de acuerdo con lo establecido en los estatutos de la organización.

Tal y como recogen dichos estatutos, los cargos se renuevan por periodos de cuatro años, realizándose cada dos años una renovación parcial que afecta alternativamente a la mitad de las vocalías y a distintos cargos ejecutivos -en esta ocasión, dos vicepresidencias y, en el próximo proceso electoral, previsto para 2027, a la mitad de las vocalías, la presidencia y una vicepresidencia-.

Así, tras el proceso electoral, han sido proclamados por aclamación en el cargo de vicepresidentes, Manuel Ángel Murillo y Raúl Carnicer quienes ostentarán el cargo por un periodo de 4 años hasta finales de 2029.

La Junta Rectora resultante está conformada por Ismael García como presidente; (Peronda Group), Miguel Nicolas (José Oset Y Cia., Raúl Carnicer Vivas (Cevica) y Manuel Ángel Murillo (Coloker) como vicepresidentes; y Alejando Navarro (Argenta Cerámica), Ricardo Aparici (Cerámica Nulense), Rogelio Vila (Equipe Cerámicas), Javier Ten (Exages), Luis Hernández (Grespania), Ana Olucha (Hijos de Francisco (Gaya Fores), José Luis Llacuna (Keraben), José Manuel Albalat (Porcelánico HDC), David Ramos (Porcelanosa) y David Fernández-Valladares (Realonda) como vocales.

En su primera alocución como presidente de Ascer tras asumir el cargo en septiembre, Ismael García ha querido comenzar con un reconocimiento expreso a su antecesor en el cargo, Vicente Nomdedeu, del que ha destacado "su labor incansable y su firme defensa del sector allí donde ha sido necesario". Asimismo, ha agradecido el trabajo desarrollado por los miembros de la Junta Rectora que concluyen mandato, poniendo en valor "una dedicación generosa, desarrollada de forma altruista y con un alto grado de compromiso".

García ha señalado que 2025 cierra como "un año estable dentro de la inestabilidad", marcado por factores externos como los conflictos geopolíticos y las tensiones comerciales internacionales.

"ESCENARIO INCIERTO" PARA 2026

De cara a 2026, el presidente de Ascer ha advertido de un escenario "incierto", que exigirá "una elevada intensidad de interlocución institucional". En este sentido, ha mostrado una especial preocupación por la evolución del EU ETS y la reducción de la retribución a la cogeneración, alertando de que "si se mantiene la hoja de ruta actual, el sector sufrirá un sobrecoste que puede absorber buena parte de sus márgenes".

"Sin márgenes no hay inversión, no hay descarbonización y no hay crecimiento", ha señalado el presidente, quien ha insistido en que la presión normativa tiene una consecuencia directa: la pérdida de competitividad frente a productores de terceros países que operan bajo marcos regulatorios mucho menos exigentes. "El principio de reciprocidad sigue sin aplicarse de forma efectiva, lo que sitúa a los productores europeos en clara desventaja", ha afirmado.

Como mensaje de cierre, García ha querido transmitir confianzañ. "No faltan desafíos, pero tampoco compromiso. Ascer seguirá trabajando con firmeza, responsabilidad y vocación de servicio para mejorar el entorno en el que nuestras empresas puedan crecer y seguir siendo referentes a nivel mundial", ha dicho.

Por su parte, en la Asamblea General, el secretario general de la Asociación, ha hecho un breve repaso de las acciones llevadas a cabo, así como de la hoja de ruta que guiará las líneas de actuación para el próximo ejercicio y el presupuesto 2026.

Ascer celebra dos Asambleas Generales anualmente, con renovaciones parciales de su Junta Rectora cada dos ejercicios según establecen los estatutos de la Asociación. La próxima Asamblea tendrá lugar en el mes de julio cuando se presentará la Memoria Anual de 2025.