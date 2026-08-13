Así influyó el eclipse en los animales de los Bioparc: intentos de cópula, reagrupamientos e ir a dormir

Chimpacés durante el eclipse en Bioparc - BIOPARC VALENCIA

VALÈNCIA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La operativa para ampliar el conocimiento del mundo animal de los Bioparc de Fuengirola (Málaga) y Valencia ha mostrado cómo el eclipse total y el súbito oscurecimiento "engaña" a algunas especies provocando que adelanten sus comportamientos al llegar la noche.

Desde la búsqueda inmediata de refugio, preparativos grupales, inicio del ciclo de sueño y volver a la actividad inesperada, hasta máxima acción con conductas reproductivas han sido algunas de las reacciones obsercadas en los animales durante el fenómeno astronómico de este miércoles.

Este eclipse solar total ha ofrecido "una oportunidad excepcional para estudiar cómo responden los animales a una alteración tan repentina y extrema de las condiciones naturales de luz", ha destacado Biparc en un comunicado.

Gracias a la operativa establecida con un seguimiento específico de varias especies desde los días previos mediante observación directa y grabación de imagen y sonido, se ha podido comprobar cómo la reacción general ha sido la de adelantar los preparativos para hacer frente a la noche, es decir, han tenido la falsa sensación de que había llegado el momento de "ir a dormir".

El hecho más destacado ha sido el del grupo de sitatungas de Bioparc Fuengirola que, de mantenerse tranquilos y relajados, como es habitual a esta hora, han pasado a mostrarse mucho más activos y, de manera especialmente llamativa, se han observado de forma reiterada varios intentos de cópula.

INTENTOS DE CÓPULA ENTRE SITATUNGAS

Aunque todo este material recopilado se va a compartir y estudiar posteriormente, en una primera evaluación se pueden extraer algunas conclusiones.

Bioparc Fuengirola, en coordinación con la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios (AIZA) se ha centrado en dos especies muy distintas, el binturong (Arctictis binturong), un mamífero de hábitos principalmente crepusculares y nocturnos, que no ha mostrado cambios destacables, y la sitatunga (Tragelaphus spekii), un precioso antílope africano que ha demostrado la estrecha vinculación con los ciclos de luz y oscuridad.

El proceder del grupo formado por dos hembras y un macho se relaciona con diferentes estudios realizados durante eclipses solares que recogían estos cambios de actividad e incluso conductas reproductivas coincidiendo con este "anochecer inesperado".

En el caso de estos animales en Bioparc Fuengirola, aunque no se puede afirmar que el eclipse sea directamente la causa de los intentos de cópula, la coincidencia temporal entre el oscurecimiento, el aumento de actividad y esta conducta reproductiva convierte la observación en un registro llamativo del comportamiento animal ante un fenómeno tan excepcional.

UN CHIMPANCÉ BUSCA MEJORES VISTAS

Con el fin de ampliar los datos, Bioparc Valencia se ha centrado en tres especies, aunque también se pudo documentar otras significativas. La manada de elefante africano de sabana (Loxodonta africana) con las dos crías, continuó comiendo normalmente y sí mostró curiosidad por el inusual barullo de las personas que se encontraban en las zonas próximas.

De igual modo se comportaron las tortugas gigantes de Aldabra (Geochelone gigantea). En la familia de chimpancés (Pan troglodytes verus), una de las dos crías subió a la zona más alta de la recreación del árbol, y todos se reagruparon junto a la base, dirigiéndose también hacia el acceso a las zonas interiores.

GACELAS Y AVES SE QUIEREN IR A DORMIR

Resultó interesante las Gacelas de Thomson (Eudorcas thomsonii) que, al encontrarse en el exterior al caer la noche buscaron refugio entre las rocas para dormir y al regresar la luminosidad volvieron a su actividad. Cabe destacar lo sucedido con las aves, desde el incremento de movimiento en los avestruces, hasta la alteración del horario de alimentación de algunas de ellas que realmente no cenaron.

Al oscurecerse antes de que el equipo que se encarga de su cuidado y bienestar dispusiera su comida, buscaron sus nidos y se "acostaron", con la salida casi inmediata del sol tuvieron un pequeño "desajuste", abandonado el nido para posteriormente volverse a echarse a dormir.

El material recopilado durante el fenómeno se encuentra ahora en fase de análisis y será contrastado con los registros obtenidos previamente a la misma hora, lo que permitirá determinar si los cambios detectados se corresponden con una respuesta al eclipse o forman parte de sus rutinas habituales.

Los resultados formarán parte también del Proyecto TriEclipse, un proyecto "pionero a nivel mundial" liderado por UDENA (Unidad de Naturaleza), que reúne el trabajo de diferentes participantes para averiguar las posibles repercusiones de estos inusuales sucesos sobre los seres vivos.