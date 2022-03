Asindown lanza un spot junto con José Sacristán para dar visibilidad al envejecimiento de personas con síndrome de Down

VALÈNCIA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Asindown ha lanzado un spot, bajo el título 'La batalla de nuestra dignidad', junto con el actor español José Sacristán para dar visibilidad al proceso de envejecimiento de las personas con síndrome de Down y coincidiendo con el Día Mundial del Síndrome de Down.

En el spot, Amparo Palmero, usaría de Asindown reflexiona a cerca de la vejez junto a José Sacristán. El concepto choca puesto que Amparo apenas tiene 43 años, frente a los 85 de Sacristán, pero ambos se encuentran en el mismo momento de la vida. "¿Cuántos años tienes Amparo y cómo te sientes?", pregunta el actor. "me siento mayor, me da miedo tener Alzheimer y perder mis recuerdos", contesta ella con algo de miedo.

El actor español, galardonado este año con el Goya de honor, ha querido involucrarse en esta campaña de sensibilización promovida por la Fundación Asindown para dar voz a las dificultades del envejecimiento y reclamar así mayor investigación.

Sacristán ha hecho hincapié en la importancia de poder recordar con claridad especialmente para los profesionales de su gremio: "A la vejez no tenerle miedo, estar vigilante, en mi trabajo, además es fundamental no perder la memoria", ha dicho.

En los últimos 30 años, las personas con discapacidad intelectual han aumentado su esperanza de vida de manera notable, llegando a vivir casi 30 años más de la media en el caso de las personas con síndrome de Down.

Esto ha hecho que el envejecimiento se haya convertido en una realidad a la que "hay que dar respuestas y soluciones": "Nos enfrentamos al reto de atender los nuevos procesos de dependencia que experimentan. Estamos viviendo un tiempo en el que cada vez hay más personas con síndrome de Down inmersos en procesos de deterioro cognitivo y envejecimiento y es nuestra obligación poner cuantos recursos sean necesarios para garantizar la mejor calidad de vida posible", ha explicado en un comunicado Manuel Campos, gerente de Asindown.

Dentro de estos avances y estudios recientes hay una realidad que aún no es visible en las sociedades: se trata del envejecimiento prematuro de las personas con síndrome de Down y el desarrollo de Alzheimer asociado a ese envejecimiento. La realidad es que el 90% de personas con síndrome de Down con más de 60 años desarrollan Alzheimer y, en torno a los 40 años el 35%, ya muestran síntomas.

Se encuentran frente a un desajuste en la descripción mental de la etiqueta "vejez" o "tercera edad" asociada a personas con una edad determinada y con un aspecto estereotipado que no se reflejan en las personas con síndrome de Down bajo estas condiciones. "Esto genera desconcierto en los familiares que observan cómo alguien más joven que ellos y ellas muestra síntomas de envejecimiento. Y, a su vez, genera una barrera social para las personas que lo sufren por el enorme desconocimiento que hay al respecto", ha asegurado Campos. Y es que el 100% de las personas con síndrome de Down envejecen al mismo tiempo que sus padres y madres.