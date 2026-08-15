Asistidas 16 personas en el incendio de una vivienda en Silla

Bomberos en el incendio de una vivienda de Silla, con 16 personas asistidas - CONSORCIO DE BOMBEROS DE VALENCIA

VALÈNCIA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos sanitarios han asistido esta madrugada a 16 personas afectadas por un incendio declarado en un edificio de Silla (Valencia), según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.

Los hechos ocurrieron sobre las 04.30 horas se la madrudada, en el tercer piso de un edificio de ocho alturas de la calle Vicente Alexandre de Silla. Varias personas habían quedado atrapadas en el edificio.

Hasta el lugar se movilizaron seis dotaciones de bomberos de Catarroja, Paterna, Torrent y Silla, con un sargento de Torrent, por parte del cuerpo provincial, y dos unidades de SAMU, un SVB, un TNA y Atención Primaria.

Los efectivos sanitarios asistieron por inhalación de humo y ansiedad a siete hombres y nueve mujeres, entre ellos dos bomberos, dos menores y una persona mayor de 70 años. Dos de estas personas (dos hombres de 52 y 69 años) fueron trasladadas al Hospital de La Fe por inhalación de humo.

Los bomberos extinguieron el incendio y facilitaron la atención sanitaria de las personas afectadas. Este operativo se prolongó hasta cerca de las 08.00 horas.

OTRO INCENDIO EN ALFAFAR

Por otro lado, durante la noche los bomberos también se tuvieron que movilizar a un incendio en Alfafar (Valencia). El aviso se recibió a las 21.59 horas en la calle Sant Cayetano y se movilizaron dos dotacions de Silla y Catarroja, con un sargento de Torrent.

Se trata de un incendio en una de las habitaciones de una vivienda. Los bomberos extinguieron el incendio y ventilaron el inmueble. Por precaución, se confinaron tres pisos a causa del humo.