La Asociación de Vecinos San Antonio-Zaidia denuncia una nueva "batalla campal" con piedras entre jóvenes

Captura del vídeo publicado sobre la reyerta - ASOCIACIÓN DE VECINOS SAN ANTONIO-ZAIDIA

VALÈNCIA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Vecinos San Antonio-Zaidia ha denunciado una nueva "batalla campal" en Sant Antoni (València) entre jóvenes que se agreden entre ellos mismos con piedras y afectan así el tránsito peatonal en la calle Bilbao.

En concreto, la asociación vecinal publicó este jueves un vídeo en su perfil de 'X', recogido por Europa Press, en el que se observa a varios jóvenes lanzándose piedras entre ellos, así como dificultando el tránsito peatonal de los viandantes. Los hechos sucedieron en la calle Bilbao, en la ciudad de València.

Según la agrupación, esta "no es la primera vez" que sucede una pelea de esta magnitud, ya que "en junio del año pasado hubo un conflicto similar, con piedras, cuchillos y a mitad de tarde, incluso con vecinos de por medio", recuerdan también en otro mensaje publicado en la misma red social.

El grupo municipal Compromís considera que esta nueva reyerta se suma a "la larga lista de sucesos producto del incivismo en las calles de València que numerosas asociaciones vecinales han denunciado sin que el gobierno municipal del Partido Popular y Vox las haya remediado".

Para Compromís, estos episodios, que "suceden en paralelo a otras denuncias sobre infracciones en la ciudad sin ser sancionadas por la Policía Local, evidencian que la situación deriva del fracaso del modelo de gestión de la seguridad ciudadana por parte del gobierno de la derecha".

En un comunicado, la formación considera que la alcadesa de València, María José Catalá, y sus "socios" de gobierno de Vox "deberían rectificar". "No solo lo reclamamos nosotros, los barrios también quieren agentes a pie de calle, cercanos y atentos para garantizar las normas de convivencia con la finalidad de parar los pies a los infractores", ha remarcado el edil.

"CUERPO DE SEGURIDAD MÁS PRESENTE"

Para Puchades, la respuesta del gobierno municipal se ha reducido a "poner a la Policía Local a perseguir patinetes o tener a agentes encerrados en una oficina antiokupa, que no hace operación alguna".

Desde Compromís exigen al gobierno muninipal que "ponga fin a su utilización de los agentes en campañas para atender sus manías personales y vuelva a destinar a los efectivos a los barrios, a las patrullas a pie y, si fuera necesario, también en bibicleta o patinete para que puedan acercarse de manera más ágil y próxima".

No se trata, ha concluido el edil, de "reclamar una policía más punitiva, sino de un cuerpo de seguridad más presente, que acompañe a la ciudadanía y vele por el cumplimiento de las normas de convivencia".