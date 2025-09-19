Asociación de Víctimas Dana 29O convoca una concentración contra Mazón al inicio del Debate de Política General

VALÈNCIA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Víctimas Dana 29 de Octubre 2024 ha acordado no asistir al pleno del Debate de Política General que empieza el próximo martes en Les Corts y ha anunciado se concentrará ante la cámara autonómica para reclamar la dimisión del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y "volver a alzar la voz de la dignidad, la memoria y la reivindicación de verdad, justicia y reparación".

Según explica la entidad en un comunicado, el motivo de esa concentración del martes, convocada a las 9.30 horas, es "un conjunto de razones de peso" ya que considera que Mazón "sigue mintiendo y ocultando la verdad sobre dónde estuvo y qué estaba haciendo" el día de la dana cuando "229 valencianos y valencianas morían ahogados por su incapacidad y negligencia".

A su juicio, la reciente carta de la periodista Maribel Vilaplana que comió en esa jornada con el 'president' es "solo la última prueba de sus mentiras". "Una persona que, un año después de una catástrofe histórica como la que sufrimos, sigue mintiendo, simplemente no es de fiar ni puede representar al pueblo valenciano: de hecho, la mayoría absolutísima de valencianos y valencianas quiere -queremos- su dimisión", sostiene la asociación.

En segundo lugar, señala que el Gobierno valenciano "también ha mentido y sigue mintiendo respecto a su responsabilidad por no haber actuado con diligencia". "Han intentado ocultar su negligencia criminal culpabilizando de manera miserable a los técnicos y profesionales", entre los que cita a los de emergencias, de bomberos y de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), añade, y se pregunta "quién queda por intentar culpabilizar".

En esta línea, la asociación ha asegurado que "cada día las pruebas en su contra aumentan" y cree que un "buen ejemplo es el vídeo que intentaron censurar en el que se ve cómo la consellera Pradas era quien daba órdenes respecto al mensaje de alerta" que enviaron a la población "tarde y mal", a las 20.11 horas del 29 de octubre.

"Cuando los políticos son responsables de la muerte de 229 víctimas deben dimitir, si es que tienen dignidad y honor", señalan desde la entidad, que añaden que Carlos Mazón y el Consell "no solo son responsables directos de 229 muertes por negligencia criminal e irresponsabilidad política, también son responsables de no hacer nada para evitar que la tragedia se repita". Para esta asociación de víctimas, "su sumisión a las órdenes de la extrema derecha les impide desarrollar las políticas de adaptación al cambio climático necesarias".

"ANGUSTIA"

La entidad considera que, para ellos, "la reconstrucción es, simplemente, dejar las cosas como estaban: si vuelve a pasar lo que ocurrió hace un año, estaremos igual. Por culpa de Mazón y su gobierno, decenas de miles de valencianas y valencianos estamos, literalmente, en riesgo. Toda la población que vive en las zonas afectadas vuelve a mirar el cielo con angustia conforme se aproxima el otoño. Los valencianos y valencianas no nos merecemos esto".

En cuarto lugar, la asociación ha lamentado que, en lugar de "avergonzarse de su negligencia criminal y de su irresponsabilidad política y de pedir perdón a las víctimas y cambiar su negacionismo climático", Mazón y el PP "se burlan de las víctimas y de todos los valencianos y valencianas cuando afirman que son los únicos que se preocupan de verdad por las emergencias".

"Es difícil explicar educadamente los sentimientos que provoca en las víctimas tener que soportar esa afirmación llena de soberbia, arrogancia y desprecio hacia las 229 víctimas mortales", ha reprochado y hace un llamamiento a "seguir exigiendo la dimisión de Carlos Mazón y del gobierno más inepto y peligroso de la historia valenciana".