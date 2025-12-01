Asociaciones de víctimas de la dana critican la "escenografía" de Pradas y su "teatro cargado de dramatismos"

Archivo - La presidenta de la Asociación Víctimas de la dana, Mariló Gradolí, durante una entrevista para Europa Press - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones de víctimas de la catastrófica dana del pasado 29 de octubre de 2024 han criticado las palabras de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas en el programa de 'Salvados' y han lamentado su "ejercicio de teatro público cargado de dramatismos y estrategias discursivas": "No somos una escenografía. Exigimos verdad y respeto".

Así se ha pronunciado la presidenta de la Asociación Víctimas de la Dana, Mariló Gradolí, tras la entrevista ofrecida ayer por la exconsellera --imputada en la causa judicial de la ríada-- en La Sexta en la que, ha lamentado, "intentó construir una versión pública de los hechos ocurridos durante la tragedia de la dana".

Esta asociación ha criticado que la aparición de Pradas ayer fue "un ejercicio de teatro público cargado de dramatismos y estrategias discursivas". A su juicio, "las emociones mostradas no pueden utilizarse para cubrir vacíos de explicación ni para desviar la atención de lo que realmente importa: la instrucción judicial abierta y la búsqueda de la verdad". "Las familias no necesitan escenificaciones; necesitan respuestas claras", le han espetado.

Así mismo, desde la entidad han remarcado que las afirmaciones de la exconsellera sobre la supuesta compartición de la dirección de la emergencia, sobre responsabilidades técnicas o sobre la cronología de decisiones "son, en el mejor de los casos, interpretaciones parciales y, en muchos otros, acusaciones que desplazan el foco". "Estas versiones no ayudan a las víctimas; las reabren", han subrayado.

En esta línea, han criticado sus "palabras negligentes e irresponsables" con las que intentaba explicar su "inacción" y el "desconocimiento absoluto" de sus competencias y responsabilidades.

A su juicio, "que un ex alto cargo, actualmente imputado e investigado por la jueza que instruye la causa, intente justificar su actuación apelando al 'cargo institucional' evidencia, una vez más, el desconocimiento o la banalización de lo que significa, para ciertos responsables del Consell, asumir la responsabilidad pública de servicio a la ciudadanía: no se trata de entregas de premios ni de grandes comidas, sino de proteger vidas".

Por otro lado, la asociación considera que la credibilidad de Pradas está "gravemente cuestionada". "Cuando una persona imputada emite afirmaciones que, a nuestro entender, dispersan responsabilidades y no aportan la documentación necesaria, reclamamos que sean las instancias judiciales y las actuaciones periciales las que determinen la verdad", han pedido.

Así mismo, desde la asociación han reclamado que todas las personas a las que Pradas acusó, mencionó o involucró en sus declaraciones realicen públicamente un desmentido de los hechos que les atribuyó.

Sobre las declaraciones relativas al expresidente Carlos Mazón, desde la asociación han indicado que "se sitúan, inevitablemente, en el ámbito de la defensa judicial del Partido Popular y de la interpretación política".

Y han subrayado: "Las víctimas no somos una escenografía. Exigimos verdad, transparencia y respeto. Y, mientras la justicia sigue su curso, continuaremos defendiendo la memoria de las 229 personas fallecidas y reclamando verdad, justicia y reparación".

"LAVAR SU IMAGEN CON LAS VÍCTIMAS"

Por su parte, la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana 29O, Rosa Álvarez, ha criticado que Pradas "intentase lavar su imagen usando a las víctimas". "Estamos muy cansadas ya, mucho", ha dicho en declaraciones a Europa Press. "Por nosotros se podía haber evitado la entrevista", ha añadido.

"Lo único que es verdad de su entrevista es que ha contado su verdad, la del lunes día 24, que es cuando se grabó el programa. No sé luego cuál será su otra verdad. Según se vea acorralada, irá cambiándola", ha aseverado.

Pradas, ha agregado, "estuvo escampando a lo largo de la entrevista responsabilidades a diestro y siniestro, y a técnicos de mayor rango" cuando "lo que tenía que haber hecho era no mentir o no contar medias verdades", ha expuesto.

También ha criticado que la exconsellera aludiera a que su cargo era "institucional": "Esto les hace un flaco favor al Gobierno. Es un gobierno para eventos, bodas, bautizos y comuniones. Sin embargo, deben saber que están ahí para tomar decisiones", ha dicho. "Es todo surrealista", ha agregado.

Por último, ha resaltado que Pradas hiciera un señalamiento "ético y moral" al hecho de que jefe no estuviera donde tendría que haber estado --Carlos Mazón--: "Esto fue un avance pero ¿por qué se espera a ahora, cuando ya ha dimitido?", se ha preguntado, al tiempo que le ha pedido "respeto".