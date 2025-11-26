Atendida una anciana por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Corbera

Archivo - Foto de archivo de ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) - CICU - Archivo

VALÈNCIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una anciana de 83 años ha sido asistida este miércoles por inhalación de humo en el incendio declarado en un edificio del Paseo País Valencià de Corbera (Valencia), según han informado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y del Consorcio Provincial de Bomberos.

Sobre las 8:40 horas de este miércoles se ha alertado al CICU del incendio en una vivienda. Hasta el lugar se ha desplazado una unidad de Soporte Vital Básico cuyo equipo sanitario ha asistido a una mujer de 83 años por inhalación de humo y la ha trasladado al Hospital La Ribera de Alzira.

El fuego, que ya está extinguido, se ha declarado por causas no precisadas en un piso en la tercera planta del edificio. En esta planta no se ha tenido que rescatar a nadie pero en la cuarta los bomberos han tenido que evacuar a una vecina con una capucha de rescate para sacarla a la calle "con seguridad".

En la extinción han actuado, por parte de los bomberos, tres dotaciones de Gandia, Cullera y Alzira y sargento de Alzira, según ha informado el Consorcio.