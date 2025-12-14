Atendidas cinco personas de entre 19 y 35 años por inhalación de humo en un incendio en Elche

Archivo - Ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), en una imagen de archivo. - GVA - Archivo

ALICANTE 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas de entre 19 y 35 años han sido atendidas por inhalación de humo en un incendio a primera hora de este domingo en Elche (Alicante), según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El aviso se ha recibido sobre las 08.30 horas y hasta el lugar, en la calle Antonio Mora Ferrández, se han movilizado una unidad del SAMU, una de Soporte Vital Básico (SVB) y una ambulancia TNA.

Los medios sanitarios han trasladado a los cinco implicados, con edades comprendidas entre los 19 y los 35 años, al Hospital General de Elche por inhalación de humo.