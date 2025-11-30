El Ateneo de València propone tres conciertos para Navidad entre clásicos y tango

Concierto de Año Nuevo en el Ateneo Mercantil - ATENEO MERCANTIL

VALÈNCIA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ateneo Mercantil de Valencia celebrará un ciclo de tres conciertos para la campaña de Navidad 2025 con un programa que "combina tradición, emoción y excelencia musical" a cargo de la Orquesta Sinfónica del Mediterráneo, dirigida por el maestro Juan Antonio Ramírez. Todos los conciertos se celebrarán en el Salón de Actos del Ateneo a partir de las 19.00 horas.

El ciclo se abrirá el 5 de diciembre con una propuesta diferente y vibrante: 'Tango Pasión: De Gardel a Piazzolla', un viaje por la música nacida en Buenos Aires en el siglo XIX y declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

El espectáculo recorre algunas de las piezas más emblemáticas del género, desde 'El día que me quieras' y 'Por una cabeza' de Gardel y Lepera, hasta 'Libertango', 'Oblivion' o 'Milonga del Ángel' de Piazzolla. El tango se presenta en toda su esencia: música, poesía y danza, con intérpretes que imprimen su sello personal en cada nota y con coreografías que encarnan la sensualidad y pasión propias de este género único.

La segunda cita del ciclo tendrá lugar el 23 de diciembre con 'El Mesías de Haendel' y se adentra plenamente en la tradición navideña con una interpretación de la primera parte del gran oratorio barroco de Haendel. La Orquesta Sinfónica del Mediterráneo ofrecerá un recorrido espiritual que transita desde las profecías del Antiguo Testamento hasta la celebración luminosa del nacimiento de Cristo.

El programa abarca los pasajes más emblemáticos del oratorio como 'Consolad a mi pueblo', 'Y la gloria del Señor' o el eterno 'Hallelujah', un estallido coral que celebra la victoria de la luz sobre la oscuridad. Una velada que une fe, tradición y belleza musical en una interpretación cuidada y profundamente emotiva.

El ciclo musical concluirá con la apertura de 2026 con el clásico 'Gran Concierto de Año Nuevo' que acogerá el Ateneo por séptimo año consecutivo de la mano del maestro Juan Antonio Ramírez en el auditorio de la institución cultural con capacidad para 500 personas.

El Ateneo mantiene viva así la tradición de comenzar el año con este evento musical, "uno de los más esperados del calendario cultural de la ciudad", ha aseguradi. La Orquesta Sinfónica del Mediterráneo hará las delicias del público con un programa festivo marcado por la elegancia vienesa: oberturas deslumbrantes, valses y polkas llenas de energía, humor y lirismo.

El concierto incluye obras de Suppé, Shostakóvich, Waldteufel y los Strauss, con momentos tan reconocidos como la Pizzicato Polka, el Vals nº 2, el Kaiser-Walzer o el imprescindible Danubio Azul. Como manda la tradición, la Marcha Radetzky pondrá el broche final entre aplausos y participación del público, inaugurando el 2026 con optimismo y celebración compartida.