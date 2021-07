La Audiencia de Valencia ordena que declare como investigado el líder de España 2000 por un acto contra el Islam

Archivo - Un momento de la acción 'No al Islam' de España 2000 en València

VALÈNCIA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial ha ordenado la declaración como investigado del representante de España 2000, José Luis Roberto, por la convocatoria, el pasado mes de diciembre en la ciudad de València, de una concentración con el lema 'No al Islam' al considerar que existen indicios de la comisión de un posible delito de odio.

De esta forma, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia estima el recurso de apelación que la fiscalía interpuso contra el archivo de las diligencias por parte del juzgado de instrucción número 17 de València y, por tanto, revoca su resolución.

El acto, según recordaba la fiscal para delitos de odio, Susana Gisbert, en su recurso, consistió en una concentración convocada por España 2000 con el lema 'No al Islam' durante la cual se realizó "una perfomance en menosprecio y rechazo del Islam, retransmitido por la red social Facebook y acompañado de soflamas" en las que el presidente de la formación de ultraderecha, José Luis Roberto, llamaba a "luchar contra la invasión" y decía "que los inmigrantes musulmanes suponen un peligro, entre otras frases similares". La denuncia contra este acto fue presentada por la ONG València Acull.

Ahora la Audiencia, en una resolución fechada el 9 de junio, advierte que "no conviene banalizar" la regulación del delito de odio y subraya que "si hay indicios de delito --y los hay-- no puede sin más procederse al archivo, sino como dice el auto del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 2013, 'habiendo indicios de delito, estos no pueden quedar excluidos sin una mínima actividad probatoria".

En esta línea, concluye que debe revocarse el auto que acordó el archivo de las actuaciones y procederse a la práctica de la diligencia que solicita el ministerio público, es decir, que declare como investigado en su propio nombre y como legal representante del partido político España 2000, José Luis Roberto, "y con su resultado y con plena libertad de criterio, dar a las actuaciones el curso que la instructora considere pertinente".

Tras conocer la decisión de la Audiencia sobre el "acto islamófobo", València Acull ha lamentado que la mujer que instó a actuar a la Policía contra el acto de España 2000 fue "sancionada por la Delegación del Gobierno por perturbación del orden público".