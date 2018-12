Aumentan un 13% los valencianos que no tienen acceso a una oficina bancaria en su localidad, según el IVIE

Publicado 03/12/2018 14:09:21 CET

La red de oficinas bancarias en la Comunitat Valenciana ha disminuido en un 48% desde 2008, una tendencia que en ha hecho que en 2017 haya un 13% más de valencianos que viven en localidades en las que no hay oficina bancaria. De los 542 municipios, un total de 248 no tienen oficinas.

El número de oficinas ha mantenido la evolución negativa en 2017 y eso explica que la población de la Comunitat Valenciana que no tiene acceso a una sucursal en su municipio de residencia haya pasado del 2,4% en 2016 al 2,7% en 2017. Es decir, 135.814 habitantes viven en localidades sin entidades financieras, según datos que arroja un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.

La baja rentabilidad de las entidades de depósitos españolas "ha obligado a cerrar oficinas para reducir costes". Desde 2008, en el conjunto de España se ha cerrado un 42% de las sucursales bancarias. Así, en junio de 2018 el sector bancario español cuenta con una red de 27.320 oficinas, casi la mitad de las 45.662 que existían antes de la crisis.

En la Comunitat Valenciana, tras este recorte, se mantienen operativas 2.638 sucursales de entidades de depósito en junio de este año, prácticamente la mitad que hace una década. Por provincias, en las tres valencianas la intensidad del recorte de la red supera al de España: un 53% en Castellón, un 48% en Valencia y un 46% en Alicante. Castellón es la segunda provincia española donde la caída de la red ha sido mayor, solo por detrás de Barcelona.

Entre 2016 y 2017, el porcentaje de población financieramente excluidas, mientras que en Valencia (2,6%) y Alicante (2%) el porcentaje de población financieramente excluida se sitúa por debajo de la media nacional (2,9%), en Castellón (5,6%) casi se duplica el de España. El 66% de sus municipios de Castellón no tiene ni una sola oficina bancaria, porcentaje que supera el 52,2% de España.

La mayor intensidad del recorte de la red de oficinas bancarias que ha tenido lugar en la Comunitat Valenciana desde 2008 explica que haya aumentado con mucha intensidad el porcentaje de población que no tiene acceso a una oficina en su lugar de residencia.

TERCER MAYOR AUMENTO DE LA POBLACIÓN FINANCIERAMENTE EXCLUIDA DE ESPAÑA

Así, mientras que en España ese porcentaje ha aumentado 0,9 puntos porcentuales de 2008 a 2017 (del 2% al 2,9%), en la Comunitat Valenciana el aumento ha sido de 2,2 puntos: del 0,5% al 2,7%. Este aumento en el porcentaje de población excluida es el tercero mayor de las regiones españolas, solo por detrás de Extremadura y Castilla y León. Por provincias, en las tres valencianas el aumento supera ampliamente la media nacional, destacando el aumento de 4,8 puntos porcentuales en Castellón.

El mayor porcentaje de la población financieramente excluida reside en municipios muy pequeños. En 2017, más de la mitad de los municipios valencianos (el 58,5%) que no tienen oficinas bancarias tienen menos de 500 habitantes y el 9,7% agrupa a los que no llegan a 100 habitantes. En los de más de 5.000 habitantes no hay ningún municipio sin sucursales. En términos de población financieramente excluida, el 25% reside en pueblos de menos de 500 habitantes.

La probabilidad de no tener acceso a una oficina bancaria en el lugar de residencia es mucho mayor si se reside en un municipio pequeño. Así, en los de menos de 100 habitantes, el porcentaje de población excluida es del 100%, sigue siendo alto en los de 100 a 500 habitantes (96%), pero es nulo en los de más de 5.000 habitantes.

De cara al futuro, es previsible que siga aumentando la población sin acceso a una oficina bancaria en el lugar de residencia ya que es necesario seguir ajustando la capacidad instalada para recortar costes en un entorno de baja rentabilidad del negocio bancario. No obstante, si el cierre se concentra en municipios de cierto tamaño, es menos probable que afecte a la exclusión financiera.

Además, conforme siga avanzando la penetración de la banca online (y su potencial en España es mayor que en otros países dado el menor porcentaje de la población que la utiliza en comparación con otros países), el impacto del cierre de oficinas sobre la potencial exclusión financiera será menor.