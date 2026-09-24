Aura niega "manipulación" en À Punt, rechaza dimitir y garantiza que seguirá retransmitiendo toros "sin pedir perdón"

Archivo - El director general de À Punt, Francisco Aura, comparece en la Comisión de Radiotelevisión Valenciana y del Espacio Audiovisual. en Les Corts, a 30 de junio de 2025 - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director general de À Punt, Francisco Aura, ha negado que exista "manipulación" informativa en la radiotelevisión pública valenciana, ha rechazado dimitir por "responsabilidad", como le ha exigido la oposición, ha acusado al PSPV y Compromís de construir un "relato" que a su juicio resulta "difícil de sostener", ha defendido que el 90 por ciento de la programación actual se emite en valenciano y ha confirmado que mantendrá la apuesta por retransmitir festejos taurinos por el "respaldo incontestable" por parte de la audiencia. "Vamos a seguir emitiéndolos sin pedir perdón", ha garantizado.

Así lo ha manifestado en su comparecencia este jueves en la comisión del Espacio Audiovisual de Les Corts, en la que ha sacado pecho de la gestión económica y administrativa tras la fusión de las dos anteriores sociedades en la actual Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA) y también ha abogado por establecer "sinergias" con la Forta y otras televisiones autonómicas, aunque ha admitido que con el concurso 'Sopa de letras' de Telemadrid se produjo un "fallo de control editorial" y por eso fue retirado. "Un fallo puntual no invalida el modelo de programación", ha argumentado.

Aura ha sostenido con "absoluta claridad" que À Punt "no manipula" y ha defendido que la "pluralidad y la apertura informativa" de los medios públicos se pueden "acreditar con datos" frente a las "impresiones interesadas". "Es difícil sostener que se silencia a la oposición", ha asegurado, tras las críticas del PSPV y Compromís, que han exigido la dimisión del director general y su equipo. "Todas las voces y sensibilidades tienen cabida", ha añadido.

Al margen de ello, el responsable de la radiotelevisión autonómica ha destacado que À Punt ha llegado durante este año a más de cuatro millones de valencianos y mantiene el 3% de cuota de pantalla, mientras que la radio ha pasado de los 13.000 a los 44.000 oyentes y las redes sociales suman más de 1,5 millones de seguidores. Como novedades, ha anunciado que se trabaja para adquirir una nueve sede en Alicante y para producir una nueva serie de ficción.

También ha defendido que se ha reforzado la apuesta por el sector audiovisual con "un 50% más de producción y un incremento del gasto del 16%". Por ello, ha pedido a los grupos parlamentarios que valoren la gestión "con todos los datos sobre la mesa y no desde prejuicios preparados", a la vez que ha garantizado que su equipo seguirá trabajando por una radiotelevisión "mejor gestionada, que cuida a sus profesionales y aproveche mejor sus recursos" y para que esté "cada vez más presente" entre los ciudadanos de la Comunitat Valenciana.

((Seguirá ampliación))