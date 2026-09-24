James Rhodes se ofreció a comprar el piso de Maricarmen antes de que la desahuciaran: "¿Qué dirías si fuera tu abuela?"

Archivo - El pianista y escritor James Rhodes posa para Europa Press, a 26 de septiembre de 2025, en Madrid (España). El escritor de origen británico, es conocido por su activismo en la denuncia contra los abusos sexuales en la infancia. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conocido pianista y escritor James Rhodes ha asegurado que negoció con la empresa que adquirió el inmueble en el que vivía de alquiler Maricarmen, la vecina de 87 años que ha sido desahuciada este miércoles, y se prestó a comprarles la vivienda para frenar el desalojo de la inquilina, que residía allí desde 1956.

Así lo ha afirmado en una entrevista de 'TVE', recogida por Europa Press, en la que el pianista ha defendido que medió con 'Urbagesa', la empresa propietaria del inmueble, ofreciéndose a pagar un alquiler a un "precio razonable del mercado", incluso ha sostenido que estuvo dispuesto a adquirir la vivienda, pero desde la empresa "se han negado a todo".

"Escribí al fondo diciendo, mire, eso es un desastre para vosotros. Déjame comprar el piso, alquilarlo para ella, y todos ganamos. Vosotros con su dinero, ella con su casa, y nada", ha lamentado Rhodes, que ha acusado a la empresa de "comportarse como tiburones" y no buscar una alternativa para evitar el desalojo de Maricarmen.

Por ello, ha manifestado su incomprensión ante esta oposición y ha conjeturado que la empresa pretenda "mantenerlo vacío mientras el precio sube y sube". "No tiene nada de humano, es beneficio ante todo. Si fuera tu abuela, ¿qué dirías?", ha cuestionado Rhodes, que también ha cargado contra las administraciones y los partidos políticos por haber permitido llegar a esta situación.