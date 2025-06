Aura presenta su modelo para "recuperar el lugar que le corresponde" a À Punt: eficiencia, proximidad y más audiencia

Avanza nueva programación en septiembre, con un contenedor informativo de cuatro horas y más retransmisiones deportivas

VALÈNCIA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general de À Punt, Francisco Aura, ha presentado este lunes en Les Corts su modelo para "recuperar el lugar que le corresponde" a la radiotelevisión pública valenciana, que pasa por la eficiencia, la proximidad, la calidad y por incrementar la audiencia, con el propósito de que la misma "hable el lenguaje de la ciudadanía, respete sus tradiciones, escuche sus acentos y esté presente en su día a día". "À Punt debe ser reflejo de toda una sociedad, sin exclusiones", ha expuesto.

Durante su comparecencia este lunes en la comisión de Radiotelevisión Valenciana y del Espacio Audiovisual para explicar las líneas fundamentales de la "nueva etapa" de la radiotelevisión pública, Aura ha destacado su trayectoria de "más de tres décadas" en medios de comunicación privados y públicos, como la extinta Canal 9, y su "sólida experiencia en gestión, liderazgo y toma de decisiones estratégicas".

En primer lugar, ha descrito la situación que se ha encontrado a su llegada: À Punt cerró 2024 con una cuota de pantalla de "solo" el 2,6 por ciento, una audiencia "que ha ido en decrecimiento desde 2022". Desde su puesta en marcha en 2018, la radio y televisión ha supuesto una inversión acumulada de 487 millones de euros, "casi 500 millones de euros en siete años para llegar a una audiencia de solo el 2,6% y 12.000 oyentes de radio". "Esta es nuestra realidad, que no puede ni debe ser ignorada", ha sostenido.

Ante este escenario "complejo", ha apostado por una "reflexión profunda y una acción decidida" y por una visión de futuro "clara, ambiciosa y compartida". "Porque lo que está en juego no es solo la eficiencia de una estructura, sino la capacidad de À Punt para recuperar el lugar que le corresponde como medio público de referencia. Y ese objetivo es y debe ser nuestra prioridad", ha recalcado.

En este sentido, ha indicado que esta hoja de ruta pasa por "aumentar la audiencia" y por ser "más relevantes". Dicho esto, ha expuesto algunos "obstáculos" que han frenado ese objetivo: "una estructura laboral y profesional excesivamente rígida, procesos de trabajo innecesariamente complejos e ineficaces y una toma de decisiones lenta que ha restado eficacia y capacidad de reacción". "Si no corregimos estas inercias, será imposible avanzar", ha advertido.

PRESUPUESTO Y SITUACIÓN DE LA PLANTILLA

A ello se suma, ha continuado, una realidad presupuestaria "profundamente comprometida": "A día de hoy, el 90% del presupuesto se encuentra comprometido, lo que deja únicamente un 10% disponible para nuevas inversiones en producción de aquí a final de año", que supone "apenas" siete millones de euros. Pese a ello, ha abogado por "optimizar cada euro disponible, priorizando aquellas actuaciones que generen mayor impacto y valor público".

A nivel laboral, el director general de À Punt ha advertido de la "preocupante" situación de la plantilla, que arrastra "una profunda inseguridad jurídica y profesional, derivada de la interinidad generalizada de las ofertas públicas de empleo caducadas en su mayoría". Actualmente, la nueva Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA) está inmersa en una "reestructuración integral" y se trabaja en una nueva relación de puestos de trabajo (RPT).

Ante esta situación, ha concretado que su propósito es "modernizar la gestión interna de la casa y optimizar los recursos tanto humanos como técnicos y económicos". "Necesitamos producir más y mejor", ha señalado Aura, que ha avanzado en este sentido que a partir de octubre asumirán con medios propios el contrato de autopromoción y ha anunciado la incorporación del estudio 1, hasta ahora "infrautilizado", para alojar "hasta tres programas de forma simultánea".

ESCENARIO "SANGRANTE" EN LA RADIO

Respecto a la radio, ha sostenido que el escenario es "más sangrante" porque la primera oleada del Estudio General de Medios (EGM) reveló una audiencia de apenas 12.000 oyentes. "Lo más alarmante no es la audiencia, sino el coste desorbitado", ha señalado. Así, ha cuestionado los "costes semanales de entre 10.000 y 13.000 euros por programa", una cifra que a su juicio "no es sostenible" y no tiene "ninguna justificación". "No se puede seguir malgastando así el dinero público", ha recalcado.

Al respecto, ha indicado que desde la dirección han "tomado decisiones" al renovar parte de la parrilla y ha anunciado que de cara a la próxima temporada lanzarán un "ambicioso" proyecto de un macroprograma de retransmisiones deportivas con "más de 1.400 horas de programación".

En este punto, ha defendido que los datos "empiezan a respaldar que los pequeños gestos pueden convertirse en grandes transformaciones" y se ha congratulado de estar "logrando abrir la televisión y la radio a todos los valencianos, respetando nuestras tradiciones y acercándonos con sensibilidad y sin imposiciones a nuestros pueblos".

Todo ello, con un nuevo libro de estilo que incorpora "una mirada más integradora" --"ya nos referimos a localidades como Segorbe, Orihuela, Pilar de la Horadada o Torrevieja por su nombre, respetando su dominio lingüístico castellano y la voluntad de sus vecinos de ser nombrados tal y como se identifiquen"-- y con la retransmisión de festejos taurinos. "Esto no va de color político, porque toros hay en todos los municipios de cualquier ideología", ha argumentado.

NUEVA PROGRAMACIÓN EN TELEVISIÓN

Según Aura, "el futuro de À Punt ya ha comenzado" y este lunes se estrena el nuevo programa 'A la fresca', un nuevo formato producido por empresas "100% valencianas" en las instalaciones de Burjassot que simboliza "el cambio que queremos seguir: eficiencia, proximidad y calidad". En materia de programación, ha avanzado que a partir de septiembre À Punt desplegará una nueva parrilla, con el objetivo de "relanzar la audiencia y conectar con nuevos públicos".

Esta estrategia se sustentará en "tres pilares", el primero de ellos unos informativos "más cercanos, dinámicos y conectados con el territorio". En esta línea, se estrenará un nuevo contenedor , desde las 10.00 hasta las 14.00 horas "con entrevistas, conexiones en directo y una red de corresponsales en las tres provincias". También se reforzarán los informativos de mediodía, de noche y de fines de semana con "más análisis, más contexto y mucha más presencia territorial".

Y ha anunciado "mucho más deporte, más directo y más valenciano" con retransmisiones durante el verano y el estreno de un programa nocturno diario, de lunes a domingo, en directo, con comentaristas "de primer nivel". Además, ha destacado la apuesta por la pilota con un acuerdo que garantiza la retransmisión de partidas hasta finales de año.

Paralelamente, À Punt apostará por el entretenimiento, la calidad y las coproducciones estratégicas gracias a la Forta, lo que permitirá "reducir costes y elevar el nivel de estos contenidos". Y en el cine se priorizará "la adquisición de películas españolas de alta calidad". "No es solo una parrilla, es una declaración de intenciones", ha asegurado.

CINCO EJES ESTRATÉGICOS

Por otro lado, Aura ha indicado que la dirección trabaja sobre "cinco grandes ejes estratégicos que marcarán el rumbo de esta nueva etapa": reforzar la presencia en el entorno digital, una mejora de la app y la página web, el desarrollo de una OTT, más contenidos de proximidad y otros educativos y divulgativos. También ha avanzado un proyecto "ambicioso" para instalar placas solares en el Centro de Producción de Programas (CPP) de Burjassot.

"No son promesas, son compromisos. Son la hoja de una ruta para transformar À Punt en un medio público moderno, útil, plural y sostenible, un medio que no solo informa y entretiene, sino que también educa, conecta y representa a toda la Comunitat Valenciana", ha resaltado.