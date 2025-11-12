Aurelio Acedo sustituirá a Enrique Belsa como director general del Puerto de Valencia

VALÈNCIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración del Puerto de València ha ratificado este miércoles el nombramiento de Aurelio Acedo, actual jefe de Seguridad Operativa de Valenciaport, como director general en sustitución de Enrique Belsa, que ha presentado su renuncia a petición propia para retornar a su antiguo puesto en el Ministerio de Interior.

Así, lo ha anunciado la presidenta de la APV, Mar Chao, al término de la reunión del Consejo de Administración, en la que ha destacado que con su propuesta de nombramiento de Acedo se quiere "promover el talento interno de la casa".

Al respecto, ha explicado que Belda, que fue nombrado como nuevo director general de la APV con efectos a 1 de enero de 2024, ha presentado su dimisió para volver al Ministerio de Interior, donde fue subdirector general de sistemas de información y comunicaciones para la seguridad.

En ese sentido, ha destacado que respeta su decisión personal de regresar a su "anterior casa", de donde, ha recalcado, "yo le había captado para esta aventura" y ha resaltado la sintonía y colaboración mantenidas en este tiempo.

Asimismo, ha recalcado que la designación de Acedo, doctor Ingeniero de Caminos, es una apuesta por "promover el talento interno de la casa" y que también es "una garantía de éxito desde el punto de vista de su capacidad de trabajo en equipo" porque es "una persona con una larga trayectoria en la APV que tiene muchas horas de trabajo con un gran número de trabajadores bajo su mando".