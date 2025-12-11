El autobús urbano de Elche (Alicante) será gratuito del 20 al 24 de diciembre

Archivo - Autobús de Elche - AYUNTAMIENTO ELCHE - Archivo

ALICANTE, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Elche (Alicante), a través del área de Movilidad, establecerá la gratuidad del autobús urbano del 20 al 24 de diciembre. Además, del 3 al 5 de enero se pondrá en marcha un servicio especial del transporte público, también gratuito, para acudir al Campamento Real en Torre de Vaillo.

La medida ha sido aprobada en junta de gobierno local para "fomentar el uso del transporte público" y contribuir así a la "descongestión del tráfico en la ciudad". En este sentido, el pasado año, durante la gratuidad del servicio, hicieron uso del autobús urbano un total de 111.000 personas, según ha informado el consistorio ilicitano a través de un comunicado.

Esta iniciativa también busca reducir las emisiones de carbono y hacer "más accesible" el acceso de la ciudadanía a zonas comerciales y de ocio en unas fechas en las que, de acuerdo con la administración local, aumenta el tráfico de vehículos particulares.

La portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Elche, Inma Mora, ha resaltado que dentro de los objetivos del ejecutivo municipal se encuentran "la movilidad sostenible y el fomento del uso del transporte urbano", por lo que esta medida trata de "incentivar el consumo en la ciudad".

Asimismo, Mora ha indicado que esta iniciativa persigue el objetivo de "acercar este tipo de movilidad a la ciudadanía para que apuesten por su uso durante todo el año".