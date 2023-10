Autores de 30 nacionalidades muestran el nuevo talento del cortometraje en el festival Prime the animation!

VALÈNCIA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La undécima edición del festival Prime the Animation!, que se celebrará del 25 al 28 de octubre, ha recibido 1.336 cortometrajes de escuelas y óperas prima de 90 países, de entre los que se han seleccionado 75 cortometrajes de más de 30 nacionalidades.

La Vicepresidencia Primera y Conselleria de Cultura y Deporte, a través del Institut Valencià de Cultura, acoge en la Filmoteca Valenciana las sesiones de inauguración y de clausura de la undécima edición de este certamen, que cuenta con un extenso programa de actividades que se desarrollarán en tres sedes principales: la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València (UPV), La Filmoteca Valenciana y Las Naves.

El Festival Internacional de nuevos talentos de la animación Prime the Animation! está organizado por la UPV en colaboración con La Filmoteca Valenciana del IVC, la Fundación Cañada Blanch y Las Naves, entre otros colaboradores.

Es el único festival de España dirigido a nuevos talentos y óperas prima de la animación internacional. Desde hace once años, reúne trabajos de estudiantes de las mejores escuelas de animación y profesionales emergentes del sector de la animación procedentes de todo el mundo, subraya la Generalitat en un comunicado.

La edición de 2023 ha recibido 1.336 cortometrajes de escuelas y óperas prima de 90 países, de entre los que se han seleccionado 75 cortometrajes de más de 30 países que se podrán ver agrupados en seis programas en el Auditorio Alfons Roig de la Facultad de Bellas Artes de Valencia, los días 26 y 27 de octubre.

El sábado 4 y domingo 5 de noviembre, a las 18 horas, La Filmoteca Valenciana proyectará un séptimo programa especial, titulado 'Prime the Animation! Junior', dentro del ciclo mensual Menuda Filmo, dedicado al público infantil.

El miércoles 25 de octubre, a las 20 horas, La Filmoteca acoge la sesión inaugural en la que se proyectará 'Unicorn Wars' (2022), escrita y dirigida por Alberto Vázquez, que estará en la sala Berlanga para presentar al público su película.

Ganadora del Premio Goya a Mejor Largometraje de Animación en 2022, 'Unicorn Wars' es una película sorprendente, transgresora y original en la que una batalla entre osos de peluche y unicornios se convierte en una profunda reflexión política y en una feroz diatriba antibelicista.

Alberto Vázquez cuenta con cuatro premios Goya en su trayectoria. En el marco del festival, ofrecerá una charla sobre dirección al alumnado del Máster en Animación UPV.

CLAUSURA

Coincidiendo con el Día Mundial de la Animación, el sábado 28 de octubre, a las 20.15 horas, La Filmoteca Valenciana acogerá la clausura del festival en la que se darán a conocer los proyectos y cortos premiados y se proyectará el palmarés. La entrada es gratuita, previo pase por taquilla para retirar la entrada en taquilla o gestionarla online.

La imagen gráfica del cartel y la cortinilla animada son obra de Ekin Koca, ganador del Premio internacional en la pasada edición del festival y miembro del jurado de este año. En el jurado también figuran el cineasta Alberto Vázquez y Elodie Mellado, editora y programadora en Filmin.

Además de las proyecciones de los cortometrajes a concurso, el Auditorio Alfons Roig de la Facultad de Bellas Artes de València acoge también cuatro charlas profesionales: 'BSO para cortos de animación', en colaboración con Berklee College; 'El arte del storyboard', por Raúl García; 'Corrupción del cuerpo, alimento del alma' por Saponiak, y 'La madriguera. Caso de estudio', por Paola Tejera.

El sábado 28 de octubre, en Las Naves, la jornada profesional arrancará con reuniones 'one to one', para lo que se ha abierto una convocatoria accesible en la web del festival. Además, se abrirá el espacio para el 'networking', con el objetivo de que las personas participantes puedan conocerse y favorecer las colaboraciones en proyectos en producción.

La entrada a las actividades en la UPV y Las Naves es gratuita hasta completar aforo.