AVA-Asaja celebra el rechazo de la comisión de Medioambiente del PE a la entrada de arroces importados con Triciclazol

VALÈNCIA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha celebrado este jueves la decisión de la Comisión de Medioambiente del Parlamento Europeo de rechazar la propuesta de la Comisión para aumentar en los arroces importados el nivel máximo de residuos (LMR) de 0,01 a 0,09 mg/kg del Triciclazol, una materia fitosanitaria que está prohibida en los arrozales europeos.

La organización de agricultores se ha congratulado de esta decisión ya que "responde a las reivindicaciones del sector arrocero europeo" y ha pedido ahora al pleno de la Eurocámara que sea "coherente" con la posición de su comisión medioambiental y en la votación prevista para mediados de diciembre "tumbe este nuevo ejemplo de la doble moral que exhibe la Comisión".

Para la entidad agraria presidida por Cristóbal Aguado, la iniciativa rechazada es "extraordinariamente hipócrita porque favorecía sin pudor las importaciones procedentes de países terceros, a costa de atropellar la competitividad de los agricultores europeos, poner en peligro los espacios naturales que el cultivo del arroz preserva y menoscabar aún más la autosuficiencia alimentaria europea".

AVA-Asaja, directamente y a través de su organización nacional y el COPA-Cogeca, ha llevado a cabo una "intensa campaña reivindicativa" dirigida a todos los representantes políticos con competencias en agricultura, seguridad alimentaria y comercio internacional en la Unión Europea con el objetivo de lograr esta oposición, según ha subrayado en un comunicado.

"OPORTUNIDAD DE ORO"

"La Comisión no puede imponer a sus productores la Estrategia 'De la Granja a la Mesa', que contempla exigencias durísimas en el uso de materias fitosanitarias y fertilizantes y, al mismo tiempo, permitir estas sustancias a los países terceros. Los europarlamentarios tienen una oportunidad de oro para demostrar que pisan tierra, escuchan a los agricultores y se oponen a políticas agrarias hipócritas que nos abocan al abandono de campos y al desierto", ha denunciado Aguado.

El tesorero de AVA-Asaja y vicepresidente del grupo de trabajo de cuestiones fitosanitarias del COPA-Cogeca, Miguel Minguet, ha apuntado por su parte que la Comisión de Medioambiente del Parlamento Europeo "ha dejado bien claro a la Comisión y a los países del norte que, si no quieren el Triciclazol aquí, no deberían quererlo tampoco en las importaciones que llegan al mercado europeo. O se autoriza para todos los arroces, europeos y no europeos, o se prohíbe para todos".

En este caso, Minguet ha recalcado que se ha comprobado que el Triciclazol es "esencial para los arroceros valencianos ya que, desde su supresión y ante la falta de alternativas igualmente eficaces, el hongo de la Pyricularia ha expandido sus ataques y ha provocado mermas de producción que alcanzan hasta el 50 por ciento en el arroz Bomba, una variedad especialmente idónea para la elaboración de paellas".

"Por culpa de no disponer del Triciclazol en la UE, estamos sufriendo un desabastecimiento de arroz bomba en nuestros supermercados. Por tanto, no es de recibo que se nos prohíba esta materia tan necesaria y, en cambio, se quiera permitir a los arroces venidos de fuera", ha advertido.

Según ha apuntado AVA-Asaja, la votación del Parlamento Europeo llega tras la propuesta lanzada por la Comisión y aprobada "sin suficientes apoyos" el 4 de septiembre en el Grupo de Trabajo de Medio Ambiente del Consejo de Europa, donde 17 Estados Miembros votaron a favor de la medida, casi todos ellos del centro y norte del continente. El Gobierno español votó en contra.

Por el contrario, la propuesta había sido rechazada en el Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos (SCoPAFF) en su reunión del 10 de mayo y en la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo el 19 de julio.