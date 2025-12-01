AVA-Asaja destaca la seguridad de la carne porcina pero exige controlar la población de jabalí ante la PPA

Archivo - Jabalíes - AVA-ASAJA - Archivo

VALÈNCIA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) manifiesta su "enorme preocupación" por la detección de numerosos jabalíes infectados por peste porcina africana (PPA) en Cataluña y reclama a las distintas administraciones, sobre todo al Gobierno español y la Generalitat Valenciana, que pongan en marcha todas las medidas que tienen a su disposición para detener esta enfermedad vírica y controlen la sobrepoblación de jabalís.

La organización agraria ha lanzado un "mensaje de calma y tranquilidad" a los consumidores puesto que la PPA "es una enfermedad que no supone ningún riesgo para la salud humana y el sector garantiza que los productos cárnicos son 100% seguros", ha asegurado en un comunicado.

No obstante, ha advertido que la aparición de la PPa en el sector porcino supondría "un impacto demoledor" en la producción y comercialización de la principal cabaña ganadera de la Comunitat Valenciana, con más de un millón de cabezas y 900 explotaciones.

El veterinario de AVA-Asaja Chimo Gómez ha resaltado que "el hecho de que la cabaña porcina esté libre de PPA desde el anterior foco de 1994 es gracias al trabajo profesional del sector durante décadas, a los rigurosos protocolos de bioseguridad aplicados y a la vigilancia de ganaderos y veterinarios. Además, la detección rápida de jabalíes infectados demuestra que los controles de prevención funcionan".

RECLAMA FRENAR LA FAUNA SALVAJE

Por otra parte, este brote en jabalíes silvestres pone de relieve, a juicio de AVA-Asaja, la necesidad de evitar la superpoblación descontrolada de la fauna salvaje, especialmente del jabalí, por el riesgo que entraña en la transmisión de enfermedades.

El presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, alerta que "llevamos mucho tiempo advirtiendo del peligro que corremos si no ponemos freno a la fauna salvaje. El exceso de población aumenta el riesgo para la sanidad animal, primero para la propia fauna silvestre, y también para el ganado e incluso para las personas, ya que es reservorio y dispersor de enfermedades muy graves. En el caso de la PPA, amenaza un sector como el porcino fundamental para generar economía en zonas vulnerables y reducir el despoblamiento rural".

Por ello, AVA-Asaja exige a la Administración que refuerce las actuaciones destinadas a mejorar el control poblacional del jabalí y otras especies de fauna salvaje que impliquen la propagación de enfermedades.

AVA-Asaja ha recordado que "la situación está muy localizada en Cataluña y que ninguna explotación ganadera está afectada, por lo que los ganaderos valencianos están operando con normalidad".

La organización agraria ha destacado que colaborará junto a las administraciones y el resto de agentes que intervienen en la cadena alimentaria para mantener y reforzar las medidas y protocolos de bioseguridad en aras de que el sector porcino siga siendo líder en las exportaciones y mercados internacionales.