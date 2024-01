AVA-Asaja niega competencia desleal a Francia y pide unidad ante la Comisión Europea porque es el "enemigo común"

VALÈNCIA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) ha negado "rotundamente las acusaciones de los agricultores franceses e incluso del primer ministro Gabriel Attal de 'competencia desleal' por 'usar productos fitosanitarios que están prohibidos en Francia'., ya que según la organización todos los agricutlores europeos tienen las mismas obligaciones a la hora de producir alimentos porque deben cumplir el marco normativo de la Unión Europea.

En ese sentido, AVA-ASaja ha reprochado al Gobierno central su "pasividad ante las falsedades" del primer ministro galo y ha exhortado a todo el sector agrario europeo a "permanecer unidos" contra un "enemigo común que no es otro que la Comisión Europea".

"No a la competencia desleal de países terceros, no a la política basada en un ecologismo filosófico y radical que no pisa tierra y sí a la garantía de precios justos, autosuficiencia alimentaria y lucha contra el cambio climático con la agricultura europea como aliada estratégica", ha defendido AVA-Asaja en un comunicado.

El presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores, Cristóbal Aguado, ha insistido en que "los enemigos de los agricultores europeos están en Bruselas y allí es donde deberían apuntar los franceses, como lo hacemos nosotros, para acabar con su plan preconcebido de sustituirnos por las importaciones de países terceros que sí son competencia desleal".

Aguado ha expuesto que "Bruselas está firmando sistemáticamente acuerdos comerciales con países terceros como Marruecos, Egipto y Sudáfrica que les otorgan los mismos derechos que tiene cualquier estado miembro, es decir, arancel cero para sus envíos, pero les eximen de las mismas trabas, limitaciones y prohibiciones que establece a los estados miembros".

"Así, las importaciones foráneas sí emplean materias activas fitosanitarias cuyo uso está prohibido en la Unión Europea, del mismo modo que no cumplen los mismos estándares laborales, fiscales, sociales y medioambientales. La estrategia es clara: romper el mercado, deshacerse de los agricultores europeos e incrementar las importaciones con las que poder vender a esos países terceros otros bienes industriales", ha señalado.

El dirigente agrario valenciano ha subrayado: "Ya quisiéramos tener los mismos problemas que los franceses. Aunque compartamos el mismo marco regulatorio, nuestro Gobierno, de tintes muy ideológicos, actúa de manera aún más radical en cuestiones agroambientales. En muchos cultivos no disponemos de soluciones eficaces para combatir las plagas y enfermedades".

Aguado ha denunciado que los agricultores valencianos están "continuamente" vendiendo sus productos por debajo de costes mientras "el Gobierno sigue sin hacer cumplir su ley de la cadena alimentaria y sin fijar los costes medios de producción para servir de referencia".

Además, ha apuntado que "en Francia al menos tienen la bendición de que llueve a menudo y no precisan las infraestructuras que aquí necesitamos y nos niegan para almacenar y distribuir el agua para regadío". "La prueba es que la Comunitat Valenciana es la región con más tierras agrarias abandonadas (173.000 hectáreas), con la edad agraria más alta (64,4 años de media) y con menor incorporación de jóvenes agricultores", ha añadido.