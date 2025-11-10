Avacu pide que los huevos tengan IVA al 0% mientras se prolongue la gripe aviar

VALÈNCIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu) defiende que, ante el encarecimiento del precio de los huevos y las medidas sanitarias decretadas por la gripe aviar, se debería rebajar la presión fiscal sobre estos productos y bajar su IVA al 0% "al menos mientras dure esta situación".

En cualquier caso, Avacu quiere lanzar un mensaje de tranquilidad a los consumidores, que pueden seguir consumiendo estos productos y sus derivados como señalan desde el sector y desde el Ministerio de Agricultura.

La entidad solicita que se extremen las medidas de prevención para evitar que se propague la gripe aviar y se instauren los protocolos de seguridad adecuados y necesarios en los focos detectados. Este lunes han entrado en vigor las medidas adicionales para prevenir la propagación del virus, como el confinamiento de aves de corral en zonas de especial riesgo que en la Comunitat Valenciana se localizan en 138 municipios.

Respecto al precio de los huevos, Avacu ha constatado cómo, en el caso de los de tamaño M, en un año ha subido casi un 52%: de unos dos euros en noviembre de 2024 a más de tres euros actualmente. Además, señala que la gripe aviar ha provocado un mayor incremento del precio, ante el sacrificio de los animales afectados.