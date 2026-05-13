Avanza la restauración del monumento a víctimas del metro de València con un acuerdo para una actuación "no invasiva"

Archivo - Imagen de archivo del monumento homenaje a las víctimas del accidente del metro registrado en València en juilo de 2006. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La restauración del monumento homenaje a las víctimas del accidente del metro registrado en València el 3 de julio de 2006 avanza tras el acuerdo alcanzado este martes entre el ayuntamiento de la ciudad, la Asociación de Víctimas de este siniestro y la artista que realizó esa obra para llevar a cabo sobre esta pieza una intervención "no invasiva" que ha sido "aceptada por todas las partes".

Técnicos del servicio de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento, representantes de la Asociación Víctimas del Metro 3 Julio y la autora del monumento, Anja Krakowski, mantuvieron este martes una reunión ante esta obra con el fin de analizar in situ su estado y determinar la mejor manera de actuar para restaurarla sin provocarle daños.

El consistorio, que no ha dado detalles de la solución planteada porque se está a la espera de tener el informe técnico que la defina y precise sus características, destacó la pasada semana que estaba trabajando para restaurar este monumento y señaló que se trata de una intervención "técnicamente complicada" por las características de la pieza.

Esta obra está formada por cuatro tabiques de vidrio con 43 relojes blancos, uno por cada víctima, que señalan la hora en la que se produjo el siniestro, junto a otros siete relojes negros. Las 43 esferas blancas "se encuentran desplazadas respecto a su posición inicial, no marcan la hora del accidente", y "todas las negras se encuentran quemadas por efecto de los rayos del sol", detalló la administración local.

El objetivo inicial es tener finalizada la restauración de este monumento para el próximo 3 de julio, día en el que se cumple el vigésimo aniversario del siniestro.

Fuentes municipales han indicado a Europa Press que el Ayuntamiento sigue manteniendo ese objetivo y ha valorado el acuerdo conseguido para acometer la actuación con una "solución no invasiva" y una "técnica que no dañe las esferas" y otros elementos del conjunto.

Desde el consistorio han añadido que ahora se debe pedir un presupuesto y posteriormente iniciar la restauración con la idea de "ejecutarla para llegar al 3 de julio".

Por parte de la Asociación de Víctimas del Metro 3 Julio, Rosa Garrote, que participó en la reunión de este martes, ha manifestado a Europa Press la satisfacción de esta entidad por el acuerdo alcanzado después de haber estado "mucho tiempo detrás de esto".

Asimismo, ha destacado que si la restauración no está concluida para esa fecha no hay problema porque lo importante "es que se haga y que se haga bien", para que pueda "durar en el tiempo". "El 3 de julio sería un buen día para que estuviera ya restaurado, pero nos da igual si no se llega a esa fecha porque lo que queremos es que se haga bien. La fecha da igual, queremos que se haga bien y que dure en el tiempo", ha expuesto.

"CORDINAL" Y "FRUCTÍFERO"

Garrote ha comentado que durante el encuentro --que ha calificado de "cordial" y "fructífero" porque ha llevado a un acuerdo-- entre la asociación a la que representa, los técnicos municipales y la artista se llegó de forma "rápida" a esa "solución" no invasiva y que pueda ser "efectiva".

"En principio, parecía más complicado, pero se llegó a un acuerdo y se encauzó el tema", ha agregado. Ha comentado que cuando se montó la obra los relojes se sellaron y se colocaron de determinada forma tanto para garantizar su sujeción como "para evitar vandalismo" y ha apuntado que esto puede dificultar ahora su manejo.

El coste de la restauración corre a cargo del Ayuntamiento de València, dado que el monumento pertenece a la ciudad tras la cesión que la Asociación de Víctimas hizo de la pieza. Rosa Garrote ha insistido en la buena noticia que supone que esta obra vaya a ser ya restaurada, tras contar con presupuesto y con una solución.

La representante de la entidad ha apuntado que esta pasa por desmontar la composición sin dañar el cristal y los relojes, para poderlos limpiar y colocar las manillas señalando la hora que corresponde porque se han movido --ha apuntado entre las posibles causas las vibraciones del metro que circula por el subsuelo de la zona en la que está el monumento-- y algunos ya no la marcan.

Igualmente, ha confiado en que además de limpiar y restaurar la obra se puedan solucionar cuestiones que afecten a la pieza como las vibraciones de las que ha hablado. Garrote ha agregado que el colectivo de víctimas no tiene queja de la obra realizada por Anja Krakowski ni de los materiales usados en ella ni del proveedor que la montó en su momento y ha resaltado que los problemas que presenta se debe al paso del tiempo, a que se trata de una pieza al aire libre y a circunstancias como las vibraciones del metro.

El consistorio anunció en diciembre del pasado año su decisión de impulsar la restauración integral de este monumento con motivo del vigésimo aniversario del accidente. La previsión, apuntó, era "ejecutar estos trabajos a lo largo del primer semestre de 2026, una vez se disponga de las valoraciones técnicas y económicas necesarias y se tramite el correspondiente contrato administrativo" con el fin de "llegar a tiempo y de que el memorial luzca en las mejores condiciones posibles para la citada efeméride".

Asimismo, apuntó que la intervención se hará "siempre" en "consenso" con la Asociación de Víctimas del Metro" y también "de la mano" de la artista que realizó el memorial. Desde la administración local explicaron que "el sistema empleado para la fijación de los relojes al vidrio laminar posterior presenta dificultades técnicas que complican muchos su desmontaje" y detalló que la empresa responsable del montaje original renunció a ejecutar el proyecto "por no poder dar una garantía mínima en el desmontaje de los relojes y vidrios a sustituir".

El consistorio añadió que tras el contacto con una segunda empresa de cerrajería con capacidad para ejecutar estos trabajos, se están analizando conjuntamente distintas soluciones técnicas orientadas a garantizar la integridad y la correcta conservación de la pieza.

Tras la reunión de este martes, la artista emitió un comunicado en redes sociales para "aclarar" algunos "aspectos relevantes" sobre "el estado y la posible rehabilitación del monumento" e indicar que el Ayuntamiento únicamente se ha puesto en contacto con ella "en dos ocasiones: el 4 de diciembre de 2024, en una reunión de despacho, y el 12 de mayo de 2026, ya in situ frente al monumento".

Anja Krakowski remarca que la empresa que ejecutó los componentes de la obra no fue la encargada del montaje integral y defiende su "gran nivel profesional" y su especialización, al tiempo que dice que su renuncia "no responde a una supuesta imposibilidad técnica de la rehabilitación, sino a cuestiones de responsabilidad sobre las garantías exigidas". Así, niega "falta de capacidad técnica por parte de la empresa o de la propia artista".

"MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS" Y "RESPETO"

La autora precisa que ha planteado "una intervención relativamente sencilla, contemplada ya en el diseño original precisamente para facilitar el mantenimiento" y ha confiado en que "se actúe atendiendo al manual de buenas prácticas y que la restauración se lleve a cabo con el respeto que merecen las víctimas y sus familiares, sin mancillar el nombre de los profesionales implicados".