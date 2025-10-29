Una avería y un accidente provocan intensas retenciones en la A-7, en Alginet, y la V-21, en Alboraia

VALÈNCIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una avería y un accidente provocan esta mañana intensas retenciones en la A-7, a la altura de Alginet (Valencia), y la V-21, en Alboraia, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

En concreto, en la A-7 se ha averiado un camión, a la altura de Alginet, lo que ha provocado retenciones de más de cuatro kilómetros y se ha cerrado el carril central.

Por su parte, un accidente ha complicado la entrada a València por la V-21, en Alboraia. El siniestro ha provocado el corte de un carril y hasta tres kilómetros de retenciones.

Así mismo, está cortada la CV-473, a su paso por Utiel, en ambos sentidos de la circulación, han informado las mismas fuentes.