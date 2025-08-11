Aviso naranja por máximas de 40º y amarillo por chubascos este lunes en la Comunitat Valenciana

Archivo - Aviso naranja por altas temperaturas que llegarán a los 40 grados este lunes - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La semana comienza en la Comunitat Valenciana con aviso naranja por altas temperaturas que pueden alcanzar los 40 grados y amarillo en el interior de Castellón y Valencia por chubascos que pueden ser localmente fuertes por la tarde, según Aemet.

En concreto, la provincia de Valencia está en aviso naranja por altas temperaturas que pueden llegar a los 39 grados en el litoral y a los 40 grados en el interior sur, mientras que el resto de la Comunitat está en aviso amarillo y se prevé que las máximas oscilen entre los 36 grados y los 38 grados.

Además, aunque la Comunitat amanecerá con el cielo poco nuboso o despejado habrá nubosidad de evolución diurna en el interior por la tarde y chubascos acompañados de tormenta en el interior de Castellón y Valencia, con probabilidad de que sean localmente fuertes.

El viento soplará flojo variable a primeras y últimas horas, predominando las componentes sur y este con intervalos de moderado por la tarde.