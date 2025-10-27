La AVL presenta en la Plaça del Llibre la novela inédita y la traducción al inglés de poemas de María Beneyto

VALÈNCIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) presentará en la XIII Plaça del Llibre de València, que se celebra del 28 de octubre al 2 de noviembre, dos novedades de la autora Maria Beneyto: la novela inédita 'Al límit de l'absurd' y la recopilación 'Learning to Howl', la traducción al inglés de 49 poemas de la escritora homenajeada este año por la institución normativa del valenciano.

La presentación tendrá lugar el próximo jueves, 30 de octubre, a las 18.00 horas, en el Jardín Botánico. En el acto participarán la presidenta de la AVL, Verònica Cantó; la presidenta de la Comissió Escriptora de l'Any 2025 Maria Beneyto, Carme Manuel; Teresa Ferrer, directora de Publicaciones de la Universitat de València, y Vicent Baydal, editor de Drassana. El periodista Jordi Sebastià hará una lectura poética.

El original del relato 'Al límit de l'absurd', que se ha recuperado del fondo Maria Beneyto de la Biblioteca Histórica y Hemeroteca Municipal de València, contiene el texto completo y virtualmente acabado de la novela en la versión que la autora debió de considerar definitiva.

"El hallazgo de este manuscrito, acabado por Beneyto después de 2007, significa que, hasta los últimos años de su vida, la escritora estaba interesada en publicar una novela en valenciano, después de la reimpresión a principios de los años 90 de 'La dona forta', de 1967, explica Carme Manuel.

La primera noticia que se puede rastrear del libro aparece en las respuestas escritas que Beneyto facilitó a Maria Lacueva en 2007, a propósito de una serie de preguntas de la estudiosa, que en aquel momento recogía material para la tesis doctoral.

"A los cuentos y La dona forta, tenemos que añadir una novela corta que, al arreglarla, podría llamarse Retrat de família, y que no parece gustar demasiado en una versión anterior. (...) Si puedo arreglarla a gusto de todos y del mío, agrandarla porque es novela corta, tendré una novela más", expresaba Beneyto.

El año siguiente, la autora fue entrevistada por Josep Carles Laínez para La voz de la escritura, y volvía a reconocer que estaba trabajando en la novela corta 'Retrat de família', pero que tenía que acortarla y cambiar muchas cosas.

"Podemos aventurarnos a pensar que, como había hecho a lo largo de toda su trayectoria, Maria Beneyto presentó el texto a algunos premios, pero sin ningún éxito, fracaso que pretende enmascarar con la manifestación de su voluntad de trabajar y cambiar muchas cosas", apunta Manuel.

La realidad es que la preocupación por la búsqueda de formas y campos nuevos, y el deseo de experimentar con personajes e imágenes, la empujaron a volver a aventurarse en la narrativa en valenciano con un texto novelístico.

Con todo, 'Al límit de l'absurd' incluye elementos y técnicas narrativas tradicionales de la escritora, ya presentes en sus narraciones tempranas, como por ejemplo el uso magistral de los diálogos y una cuidada función dramática del espacio.

La novela relata la repentina e inexplicable desaparición de Joan Coloma y la sacudida que produce en los miembros de su familia. Todos los personajes tendrán voz para expresar sus sentimientos ante la pérdida que sufren.

El libro, construido con recortes, está dividido en seis capítulos: 'Jo, pecador', 'Tu, Joan', 'Ell, l'enemic', 'Nosaltres dos', 'Vosaltres, propers i llunyans' i 'Ells (dos mons encreuats)'. Cada uno deja protagonismo a la voz de uno de los personajes, los cuales, en extensos monólogos interiores, dibujan el envenenamiento de las relaciones con los otros y los reproches acumulados a lo largo de los años. El texto, editado a cargo de Carme Manuel, va acompañado de las ilustraciones cedidas por la artista valenciana Pepa Úbeda.

"'Al límit de l'absurd', una historia llena de ruido y furia, desgraciadamente no significó nada y se quedó entre los papeles de la escritora. Como todo el que escribió a lo largo de la vida, la novela es también un texto nacido del corazón de Maria Beneyto y una muestra de la otra voz que nunca le sobró", apunta Carme Manuel.

Por su parte, 'Learning tono Howl', la traducción al inglés de 49 poemas de la producción poética en valenciano de Maria Beneyto realizada por Paul Scott Derrick y acompañada por una presentación de Candelas Gala, permite que esta notable poeta pueda ser conocida por los lectores internacionales.

La selección incluye poemas desde la década de los cincuenta, pasa por los años setenta y noventa, y llega al año 2003. Las fechas de los poemas corresponden a los años posteriores a la Guerra Civil española y a la transición de la dictadura franquista a la democracia parlamentaria en 1975, incluyendo años más contemporáneos en que la edad avanzada "no hizo descarrilar la escritura de la autora".

Como explica Candelas Gala --una de las estudiosas más importantes de Beneyto--, la "acertada elección y cuidadosa traducción de Paul Scott Derrick, traductor de la obra rondallística de Enric Valor al inglés, entre otros, revela que la más sorpresiva faceta de esta poeta es la profunda contradicción marcada por la distancia entre la verdad patrocinada por el mundo oficial y el que sabe que es verdad dentro de ella misma".