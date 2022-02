Ay Mamá: Rigoberta Bandini anuncia nueva fecha en València en julio después de agotar entradas en cinco días

VALÈNCIA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Rigoberta Bandini ha anunciado una nueva fecha en València y también actuará el 19 de julio en els Concerts de Vivers después de haber agotado las entradas para su concierto del día 20 en tan solo cinco días.

Así lo ha anunciado la promotora The Music Republic en un comunicado, en el que ha precisado que las entradas saldrán a la venta este martes día 15 a las 19.00 horas.

Rigoberta Bandini es el nombre artístico de Paula Ribó. Esta catalana de 31 años (Barcelona, 1990) se ha convertido en una de las cantantes más aplaudidas del panorama nacional. Su participación en el Benidorm Fest con 'Ay Mamá' la ha llevado al número uno de ventas en España.

En 2020 lanzó su carrera como cantante en solitario bajo el nombre Rigoberta Bandini. La artista empezó a recabar una gran popularidad durante la primavera y el verano de ese mismo año. 'Too Many Drugs' e 'In Spain we call it soledad' se viralizan en Spotify y Youtube.

Después de haber publicado "Perra" y con la vuelta de los conciertos empieza a girar por diferentes ciudades con un show desprejuiciado y sincero como todos sus trabajos. Durante el verano de ese mismo año, Rigoberta Bandini es una de las artistas más demandadas por medios y promotores, estrena una nueva canción titulada 'A ver qué pasa', que se convierte en uno de los temas del verano al ser la sintonía de la campaña de Estrella Damn 2021.