El Ayuntamiento de Alicante abre un portal web para informar a la ciudadanía sobre actividades del Cerca - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha lanzado un nuevo portal web para informar a la ciudadanía sobre las actividades y cursos que se realizan en el Centro Educativo de Recursos de Consumo (Cerca).

En concreto, busca "facilitar toda la información 'online' relacionada con el consumo y los recursos disponibles", además de "la inscripción en los programas formativos". También ofrece asesoramiento para ejercer un consumo "más responsable y saludable", según ha señalado el consistorio en un comunicado.

La programación de los cursos de los últimos dos meses del año se iniciará el próximo martes con una charla informativa sobre el manejo del nuevo portal del Cerca y que impartirá personal técnico municipal en las instalaciones del centro, en los bajos del Mercado Central.

Las personas que quieran inscribirse en los nuevos cursos programados pueden hacerlo en la web, con un registro con correo electrónico y contraseña a través del área privada y, una vez dado de alta, el nuevo usuario podrá solicitar o consultar las actividades programadas y recibirá la información actualizada de la programación del Cerca.

PROGRAMA DE CURSOS

El Ayuntamiento de Alicante ha indicado que el Cerca tiene en marcha un programa de ocio y cursos especializados que se imparten durante todo el año con una "amplia" oferta de charlas, talleres, visitas, elaboración de recetas, debates y talleres.

En este contexto, en noviembre y diciembre se ofertan programas para aprender a realizar las compras 'online', asesorías de comercio electrónico, de inteligencia artificial (IA) y gestiones en línea junto con la Asociación de Consumidores, Amas de Casa y Usuarios de Alicante (Adacua).

También hay programada una charla impartida por la Policía Nacional sobre estafas en internet o telefónicas, un taller de primeros auxilios y otro de cocina para aprender recetas de la dieta mediterránea. Además, para final del año hay previstas dos visitas al Museo del Agua y al Banco de España, entre otras iniciativas.

Además, se ha abierto el plazo para que los centros educativos de la ciudad puedan presentar sus solicitudes a las más de 46 propuestas formativas que oferta el Cerca a los colegios. En la primera semana, según el consistorio alicantino, se han recibido más de 500 solicitudes, con una media de cinco solicitudes por colegio en este nuevo espacio web.

Por su parte, la concejala de Consumo, Lidia López, ha destacado que la web "optimiza la gestión del Cerca, mejora la participación en la oferta formativa y facilita una inscripción más ágil, directa y eficaz".

Asimismo, ha animado a darse de alta para "optar al programa de formación gratuita de consumo sobre viajes, alimentación, tecnología y gastronomía que se oferta el último trimestre".

La edil también ha señalado que, con este espacio web, el Cerca "logra una planificación más eficaz de todas sus actividades y de los recursos para llegar a un mayor número de ciudadanos", además de "facilitar el acceso desde cualquier dispositivo", con el fin de "promover la equidad digital con este sistema centralizado".

López ha invitado a participar en estos cursos y ha aseverado que "es una oportunidad para vivir una experiencia formativa práctica, acudir a charlas y talleres gratuitos pensados para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, aprender sobre cocina, salud, alimentación, nuevas tecnologías y poder ejercer así un consumo más responsable".