El Ayuntamiento de Alicante aprueba once ayudas al alquiler joven y rechaza 114 por "no cumplir los requisitos"

ALICANTE, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado conceder once ayudas a jóvenes destinadas al alquiler de vivienda habitual en la ciudad para las que va a destinar 13.500 euros de un total de 120.000 euros consignados en el presupuesto vigente. Además, ha desestimado 114 solicitudes de las 125 presentadas por "no cumplir los requisitos establecidos en la convocatoria".

Así se desprende del acuerdo al que ha dado luz verde este martes la junta de gobierno, en el que se detalla que el pago de la ayuda concedida se efectuará, "en el momento de la concesión de la subvención, por los recibos mensuales pagados en concepto de alquiler por mes completo desde el 1 de enero del año de la concesión hasta el día de la presentación de la solicitud".

Asimismo, "el pago del resto de la subvención concedida tendrá lugar cuando el sujeto beneficiario presente los recibos pagados correspondientes a los gastos en concepto de alquileres de los meses restantes", para lo que "dispondrá de plazo hasta el 31 de enero de 2026".

Según el acuerdo, los 13.500 euros para estas ayudas proceden de una partida de 120.000 euros del presupuesto municipal vigente. En concreto, las once subvenciones aprobadas se desglosan en una de 2.000 euros, cuatro de 1.750, dos de mil, dos de 875, una de 500 y otra de 250.

EL GOBIERNO LOCAL SE PLANTEA "MODIFICAR LAS BASES"

Durante la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno, la portavoz del ejecutivo local, Cristina Cutanda, ha asegurado que "este año se da por resuelta" la convocatoria de estas ayudas y que para 2026 se va a plantear "modificar las bases" para que esta línea de apoyo sea "más accesible".

La edil ha apuntado que hay gente "interesada" en estas subvenciones y ha recordado a quienes quieran concurrir a ellas que el Patronato de Vivienda del Ayuntamiento de Alicante pone personal a su disposición para "ayudarles con la tramitación" en caso de que sea necesario.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Por su parte, desde la oposición, la portavoz socialista, Ana Barceló, ha señalado que "la política del PP ha sido un rotundo fracaso". "Se anunció a bombo y platillo y, de un total 120.000 euros consignados, solo se han dado once ayudas por valor de 13.500 euros", ha apuntado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que "la ciudad tiene un problema gravísimo" con la vivienda y ha pedido al equipo de gobierno que "escuche" al grupo socialista "para que tenga en cuenta iniciativas para promover la vivienda social y vivienda pública que resuelvan" ese "grave problema". "No solo lo dice el grupo socialista, sino la ciudadanía, que está desesperada por encontrar vivienda en alquiler o compra", ha apostillado.

En la misma línea, EU-Podem ha acusado al equipo de gobierno del PP de "dejar fuera" a 114 jóvenes y "solo" conceder once ayudas en toda la ciudad, por lo que ha calificado este programa municipal como "fracaso absoluto".

El portavoz de la coalición, Manolo Copé, ha afirmado que "este resultado podría haberse evitado si el ayuntamiento hubiera hecho lo que corresponde en una administración comprometida con su juventud: activar un periodo de subsanación real, útil y eficaz para que nadie quedara fuera por errores mínimos".

"Cuando una ciudad como Alicante tiene alquileres imposibles y jóvenes que trabajan y aún así no llegan, lo que menos necesita es un ayuntamiento que les cierre la puerta por un papel mal adjuntado", ha señalado en un comunicado.

Y ha apuntado: "Estamos hablando de personas que se han quedado fuera por no aportar un certificado bancario, por no incluir la referencia catastral o por no rellenar un anexo interno. Son trámites que el propio ayuntamiento podría comprobar o ayudar a completar. Sin un periodo de subsanación efectivo, el PP ha convertido esta convocatoria en un muro".

"Aquí quien no puede dedicar horas a pelearse con la burocracia queda automáticamente excluido. Y eso castiga precisamente a quienes necesitan la ayuda de verdad", ha resaltado, al tiempo que ha hecho hincapié en que "el problema no es técnico" sino "político".

Para el portavoz de EU-Podem, "una ciudad con una emergencia real en vivienda no se puede permitir que más de 100.000 euros destinados a jóvenes se queden en un cajón". Por ello, la coalición ha pedido "revisar la convocatoria de arriba abajo y poner al servicio de la juventud una administración que facilite, no que expulse".

"Aquí no hablamos de números, hablamos de vidas reales. De jóvenes que trabajan, estudian, cuidan y hacen malabares para pagar un alquiler. Y se encuentran con un ayuntamiento que les abandona. Esto hay que cambiarlo, porque una ciudad que deja tirada a su juventud es una ciudad sin futuro", ha zanjado Copé.