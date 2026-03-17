El Ayuntamiento de Alicante asegura que el Museo de Hogueras seguirá en su actual ubicación: "Es la idónea"

Casa de la Festa - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del ejecutivo municipal y concejala de Fiestas en el Ayuntamiento de Alicante, Cristina Cutanda (PP), ha asegurado que el Museo de Hogueras se mantendrá en su ubicación actual, en la Casa de la Festa Manuel Ricarte, en el centro de la ciudad. "Es la idónea ahí donde está", ha remarcado.

Así lo ha manifestado Cutanda este martes en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno, al ser preguntada sobre la propuesta del gremio de artistas de cambiar la ubicación del Museo de Hogueras tras los problemas que las lluvias causaron recientemente en el complejo.

En este sentido, la concejala ha señalado que ya se han iniciado los trabajos para la reparación de la claraboya tras las "fuertes" precipitaciones que provocaron su desprendimiento, lo que afectó a cinco de los 'ninots' expuestos.

Asimismo, Cutanda ha apuntado que "es cierto" que "a lo mejor" el espacio es "limitado" y "no reúne" las condiciones para traer "muchos más 'ninots'", en comparación con València, que cuenta con el Museo Fallero y la Exposición del Ninot.

En todo caso, la portavoz del equipo de gobierno y edil de Fiestas ha insistido en que la ubicación actual del Museo de Hogueras en el centro de Alicante es "perfecta" y que, por tanto, "se va a quedar" donde está.