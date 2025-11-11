El Ayuntamiento de Alicante, sobre buscar nueva ubicación para la EASDA: "Está en manos de la Generalitat"

ALICANTE, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del ejecutivo del PP en el Ayuntamiento de Alicante, Cristina Cutanda, ha asegurado que buscar una nueva ubicación para la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante (EASDA) es una cuestión que "está en manos de la Generalitat".

Así lo ha señalado este martes en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local, donde ha subrayado que la ciudad cuenta con suelo educativo que el consistorio pone a disposición de la administración autonómica "siempre" que esta "lo solicita".

Cutanda también ha hecho hincapié en que la Concejalía de Educación y la Conselleria "siempre" trabajan "de la mano", al tiempo que ha destacado que la Generalitat está "en contacto con la EASDA para buscar las mejores soluciones".

De hecho, la comunidad educativa de la escuela se ha movilizado este pasado lunes para protestar por las "deficiencias" del complejo de la calle del Clot en el que está "desde hace más de 30 años". En esa manifestación, ha reclamado a ambas administraciones, tanto a la autonómica como a la local, que "trabajen" en conseguir unas "nuevas instalaciones".

Asimismo, la Plataforma Nueva EASDA Ya ha señalado que la plaga de pulgas que ha obligado a suspender de manera temporal las clases presenciales, reanudadas esta semana tras las actuaciones para erradicar la presencia de esos parásitos, ha sido "la chispa que ha encendido la llama".

EL PSPV PIDE UNA "SOLUCIÓN"

Desde la oposición, el grupo municipal socialista, a través del concejal Emilio Ruiz, ha exigido al alcalde de Alicante, Luis Barcala, que "reclame de forma inmediata" a la Conselleria de Educación una "solución" ante las "graves deficiencias" que hay en la EASDA.

"Es muy significativo que Barcala siga callado mientras la comunidad educativa se ha echado a la calle para exigir que se atiendan sus reivindicaciones. De un alcalde se espera que apoye a los profesores y al alumnado que no solo han sufrido plagas de insectos, sino que reivindican soluciones para un edificio que presenta grietas, suelos con socavones y problemas de accesibilidad para personas con movilidad reducida", ha remarcado el edil en un comunicado.

El concejal del PSPV también ha sostenido que el consistorio "ha llevado a cabo un trabajo de limpieza y retirada de escombros en las parcelas que existen frente al centro educativo, pero, sorprendentemente, se han acumulado los escombros y basura en los laterales".

"Lo que está sufriendo la comunidad escolar es abandono institucional y dejadez del gobierno de Barcala y de la Generalitat. No podemos permitir que los alumnos aprendan en condiciones indignas ni que la EASDA siga siendo un símbolo de abandono. El alcalde debe escuchar, actuar y reivindicar", ha concluido.