El Ayuntamiento de Alicante defiende que limpia barrancos mientras Costas "no hace su trabajo"

ALICANTE, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar (PP), ha defendido que el Ayuntamiento realiza tareas de limpieza de barrancos como el de las Ovejas, el del Juncaret o el de Aguamarga "dentro de sus competencias" y ha acusado a Costas de "no" hacer su trabajo. "Si Costas no hace su trabajo, yo creo que es el momento de que el foco lo pongamos en quien es el competente", ha apostillado.

Así lo ha indicado este martes en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local, donde ha insistido en que las actuaciones del consistorio están amparadas en una sentencia ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Villar ha dicho que "habría que exigir" estas actuaciones a Costas porque es el organismo al que "le corresponde la competencia" y ha incidido en que el Ayuntamiento ha acometido trabajos de limpieza en el tramo municipal "con la autorización" de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), pero cree que "llega el momento de poner el foco en quien corresponde".

"A Costas hay que exigirle que haga su labor", ha enfatizado el vicealcalde, quien ha aseverado que, "por mucho que se insista por parte de la izquierda, el organismo que debe hacerlo es estatal" y que "es muy fácil mirar" al consistorio, pero "no es el competente". "El tramo donde empieza el agua corresponde a Costas", ha sentenciado Villar.