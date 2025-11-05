El Ayuntamiento de Alicante prohíbe desde el lunes el acceso de tuctucs al Casco Antiguo

ALICANTE, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha comunicado este miércoles a las tres empresas que gestionan en la ciudad vehículos triciclos motorizados, más conocidos como tuctucs, que a partir del próximo lunes se prohibirá su acceso al Casco Antiguo, en aplicación de la ordenanza municipal que regula la zona de bajas emisiones (ZBE).

Movilidad Urbana ha recordado que la ordenanza de la ZBE "actualiza el régimen de acceso y circulación" en el anillo primero del Casco Antiguo y no permite el tránsito de tuctucs. En consecuencia, "quedan sin efecto las autorizaciones concedidas con anterioridad para circular o acceder a esta zona de la ciudad".

El concejal de Tráfico y Movilidad Urbana, Carlos de Juan, ha aseverado en un comunicado que el objetivo de la aplicación de esta medida es "reforzar la seguridad vial y mejorar la movilidad peatonal en este barrio".

De Juan ha recalcado que "el Ayuntamiento de Alicante, finalmente y en cumplimiento de la vigente ordenanza municipal de Bajas Emisiones, lo que va a hacer es transmitir a las empresas afectadas, como deferencia, la situación actual de la nueva normativa y, por tanto, ese control y esa restricción del tráfico que van a tener estos vehículos tuctuc, que ya no van a poder acceder al Casco Antiguo".

El edil ha apuntado que la decisión se adopta, en primer lugar, para cumplir la normativa y, en segunda instancia, para "mejorar la regulación del tráfico en el Casco Antiguo, la seguridad vial y la movilidad peatonal, eliminando vehículos de la circulación". "Últimamente teníamos una sobrecarga de automóviles, sobre todo generada por la circulación de los tuctucs", ha zanjado.