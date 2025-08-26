El Ayuntamiento de Alicante realiza mejoras de iluminación en la plaza Séneca con focos y luces led

ALICANTE, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Infraestructuras del Ayuntamiento de Alicante ha llevado a cabo mejoras en la iluminación en la plaza Séneca mediante la instalación de focos en el exterior del edificio del Espacio Séneca y de tiras de luces led en la marquesina exterior, que se suman a las luminarias de refuerzo en las farolas de las calles Portugal e Italia.

La edil del área, Cristina García, ha señalado que "la mejora de la iluminación en la zona era un compromiso con los vecinos y se está trabajando en ello" y ha asegurado que "en breve estará el nuevo proyecto que se pondrá en marcha".

De esta forma, a las farolas de la plaza Séneca se unen 20 tiras led en la marquesina exterior que iluminan la explanada de la zona más próxima al edificio, así como varios focos exteriores instalados en la fachada del inmueble que dan luz a las cuatro calles, según ha informado el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado.

Además, el gobierno local ha asegurado que las peticiones para una mejor iluminación ante la frondosidad del arbolado de las calles cercanas a la plaza Séneca "ya se atendieron mediante la colocación de focos en la parte media de los postes de las farolas en las calles Portugal e Italia" y ha indicado que "se ampliarán en próximas fechas".