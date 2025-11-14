El Ayuntamiento de Alicante recibe a candidatas a reinas de la Federación de Asociaciones Festivas en Barrios y Partidas - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, junto a la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, y miembros de la corporación municipal ha recibido en el Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante a las 23 candidatas adultas e infantiles al título de reinas de la Federación de Asociaciones Festivas en Barrios y Partidas de Alicante (Fafba), que preside Juan Antonio Javaloyes, para 2026.

El primer edil, al dirigirse a ellas, les ha dicho que tienen que estar "orgulllosas" del cargo que ostentan: "Sois las representantes de unos barrios que construyen ciudad y ponen en valor cada una de sus señas de identidad que las diferencian entre sí".

Durante su intervención este jueves por la tarde en el consistorio, el alcalde también se ha dirigido a Javaloyes para poner en valor "un esfuerzo continuado en pro de unas fiestas de barrios y partidas, que no es nada fácil sacar adelante".

También ha habido palabras de agradecimiento hacia las reinas de 2025, Isabel Soriano Carratalá y Noa Cutillas Fernández, "por todo un año de dedicación y entrega, dejando de lado ilusiones y proyectos personales".

La recepción también ha servido para la presentación del cartel anunciador de la gala. Es original de Sara Poyatos Melero, está inspirado en el 'art déco' y "cuenta historias relacionadas con las candidatas adultas e infantiles y lo que les supone representar a los distintos barrios y partidas".

La gala de elección, bajo el lema 'Fragancia', se celebrará el viernes 5 de diciembre, a partir de las 21.00 horas, en el Centro de Tecnificacion Pedro Ferrándiz. Uno de los puntos de "mayor interés" de la velada lo constituirán los discursos de despedida de las reinas de 2025.

CANDIDATAS Y JURADO

Las candidatas adultas son Jenifer Díaz-de Sousa Pérez (Benisaudet), Irene Muñoz López (San Agustín), Noelia Navarro Quirant (La Alcoraya), Yoletel Vicens Asensi (Monnegre d'Abaix), Lucía Mas Ferrándiz (Rebolledo), Natalia Filíu Bescós (San Francisco Javier-La Florida), Patricia González Ortega (Barrio Obrero), Natalia Sencianes Casas (Tómbola), Vanesa Manzano Vargas (Divina Pastora), Lidia Valcárcel Picapiedra (400 Viviendas), Lucía Tenza Díaz (Rabasa), Andrea Rodríguez Vázquez (Fontcalent) e Irene Pisabarros Herrezuelo (San José de Carolinas).

Por su parte, las infantiles son Daniela Álvarez Moya (Benisaudet), Daniela Guerrero Muñoz (San Agustín), Julia Terol Hernández (San José de Villafranqueza), Irene Martínez Seller (El Rebolledo), Judit Flores de Jesús (San Francisco Javier-La Florida), Alicia Niceto Sabater (Barrio Obrero), Leyre Conesa Santonja (Tómbola), Valentina Martínez Sabater (Divina Pastora), Blanca Vergara Heras (Rabasa) y Claudya Del Pibe López-Herrezuelo. (San José de Carolinas).

Los integrantes del jurado que elegirán a las nuevas reinas son: Pedro Vicente Torregrosa Orozco, Sagrario Magro Espí, Juan González Asensi, Antonio Manuel Mas Torregrosa y Andrea Postigo Portes, según ha explicado el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado.

FIESTAS FEDERADAS DE LA FAFBA

El consistorio también ha concretado que las 25 fiestas que integran la Fafba son las de San José (de Villafranqueza y de Carolinas), Tómbola, Rabasa, El Rebolledo, 400 Viviendas, La Alcoraya, Los Ángeles, Barrio Obrero, San Agustín, Fontcalent, Ermita del Moralet, Padres e Hijos del Moralet, Benisaudet, Monnegre d'Abaix, San Francisco Javier-La Florida, Nou Alacant, Divina Pastora, Princesa Mercedes, El Portell de la Moleta, Bacarot, Tángel, La Cañada, Urbanova y Verdegás.