El Ayuntamiento de Alicante reitera su voluntad de retomar "lo más rápido posible" los talleres para mayores

ALICANTE, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, ha reiterado la voluntad del equipo de gobierno de "ir lo más rápido posible" para retomar los talleres y actividades en los centros de mayores de la ciudad.

Así lo ha manifestado este martes en la rueda de prensa tras la junta de gobierno local, al ser preguntado sobre la nueva jefatura de servicio para la Concejalía de Mayores anunciada este lunes por el alcalde Luis Barcala. Al respecto, ha indicado que habrá "los medios suficientes para que no sea" solo "una cuestión administrativa de generar un departamento o un servicio".

En relación con la protesta multitudinaria frente al Ayuntamiento de Alicante, en la que usuarios de centros de mayores reclamaron al equipo de gobierno que se retomen los talleres, Villar ha recordado que esta situación se ha producido tras la renuncia unilateral de la empresa adjudicataria del contrato.

Por ello, la mesa de contratación requirió la pasada semana a la segunda clasificada, Sararte SL, que presentase la documentación necesaria para acreditar su solvencia con el fin de garantizar la prestación del servicio.

En este sentido, el vicealcalde ha apuntado que "cualquiera que tenga conocimientos administrativos se dará cuenta de que aquí la responsabilidad del Ayuntamiento es justita" y ha expresado que "es una pena porque los mayores están ahora mismo sin ese servicio".

Por su parte, la portavoz del ejecutivo municipal, Cristina Cutanda, ha indicado que "se entiende el malestar que tienen los mayores por esta situación" y ha subrayado que en la reunión del alcalde con representantes de centros de mayores "se les explicó este procedimiento" y que estos agradecieron "que se haya incrementado la programación y las horas de este servicio".

CENTRO DE DÍA: "NO ESTÁ SIENDO SENCILLO"

Por otro lado, al ser preguntado por si hay avances en la nueva ubicación del servicio de estancias diurnas (SED), Villar ha afirmado que "una de las principales preocupaciones de la concejala responsable del área", Begoña León, es localizar un espacio "que cumpla las condiciones". "No está siendo sencillo", ha reconocido.