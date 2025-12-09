El Ayuntamiento de Alicante renombra como Restaurador Vicente Castelló la actual calle Villegas

Calle Villegas en el centro de Alicante - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este martes en junta de gobierno el cambio de denominación de la actual calle Villegas del centro de la ciudad por la de Restaurador Vicente Castelló, empresario y hostelero fundador del Grupo Gastronou.

Esta iniciativa se ha ejecutado en el año en el que la ciudad es Capital Española de la Gastronomía a petición de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Alicante, a la que se han adherido el Patronato de Turismo de la Costa Blanca y una veintena de entidades de la patronal empresarial y hostelera, así como restauradores y grupos hosteleros "de referencia" del municipio, según ha indicado la administración local en un comunicado.

Por su parte, la concejala de Comercio y Hostelería, Lidia López, ha señalado que con esta calle el consistorio alicantino pone en valor en el año de la Capital Española de la Gastronomía a "uno de los mejores restauradores por excelencia" de la ciudad y ha valorado el homenaje a Vicente Castelló como "muy merecido".

Asimismo, la edil ha subrayado que el presidente de la Real Academia de la Gastronomía Española ha reconocido al Nou Manolín, restaurante del que Castelló es propietario, como "la mejor barra de toda España" y que "muchos" la han calificado, según López, como "la mejor del mundo".

La concesión del nombre de Vicente Castelló a esta calle, según ha resaltado el Ayuntamiento, representa un "reconocimiento" a lo que aportan los restauradores de Alicante en un año "singular", en el que la ciudad muestra "lo mejor de su gastronomía, su cocina propia, la calidad del producto local y el buen hacer de sus hosteleros".

TRAYECTORIA

Castelló, nacido en Alicante en 1938, es el fundador del Grupo Gastronou y cuenta con distinciones como el Premio Magistral de Hostelería; el Premio Importante del diario 'Información'; la Medalla de Plata al Turismo, concedida por la Diputación Provincial de Alicante; el Premio AEFA 2003, otorgado por la Asociación Provincial de la Empresa Familiar de Alicante; la Medalla de Oro al Trabajo, concedida por el rey Juan Carlos I en 2004, o el Premio Nacional de Gastronomía en la categoría de 'Toda una vida', concedido por la Real Academia de Gastronomía en 2018.