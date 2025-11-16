El Ayuntamiento de Benassal traslada su dolor por el accidente con dos fallecidos y su condolencia a las familias

CASTELLÓ 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Benassal (Castellón) ha trasladado su dolor "más profundo" por el trágico accidente de tráfico ocurrido anoche en la carretera CV-166 con dos víctimas mortales y tres heridos.

Según ha indicado el consistorio en un comunicado, uno de los fallecidos era vecino de Benassal, así como varios de los heridos en el siniestro.

En nombre de la corporación municipal y de todo el pueblo, el Ayuntamiento ha trasladado sus condolencias "más sinceras" a las familias y personas próximas a las víctimas, al tiempo que ha mostrado su deseo de una recuperación "completa y rápida" para los heridos.

Así mismo, desde el Ayuntamiento han agradecido el trabajo y la "rápida" actuación de todos los cuerpos de emergencias que intervinieron en el incidente: servicios sanitarios, bomberos, Guardia Civil y equipos de apoyo.

De manera especial, el consistorio ha reconocido al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Benassal, que fue el primero en llegar al lugar del siniestro, atender a las víctimas y coordinar la intervención inicial. "Disponer del parque de bomberos en nuestro municipio es un factor determinante en situaciones como ésta, y su dedicación lo ha vuelto a demostrar", han apostillado las mismas fuentes.

El Ayuntamiento de Benassal ha afirmado estar a disposición de las personas afectadas para cualquier apoyo o atención que puedan necesitar en estos momentos difíciles.