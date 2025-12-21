El Ayuntamiento de Castellón destina 13.680.000 euros a la mejora y modernización del transporte urbano - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN

CASTELLÓ, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Castellón refuerza su compromiso con una movilidad "más eficiente, moderna y sostenible" con una inversión de 13.680.000 euros, destinada a la mejora y modernización del transporte en autobús.

Concretamente, esta cantidad forma parte del presupuesto municipal de 253.220.203 euros para el año que viene y supone una clara apuesta por dar respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía.

El nuevo presupuesto municipal, "que ya ha recibido el visto bueno de la Junta de Gobierno y cuya aprobación definitiva está prevista en el pleno extraordinario del próximo 23 de diciembre", contempla para el transporte urbano un incremento del 80% respecto al ejercicio anterior. Esta inversión permitirá adaptar el servicio a las particularidades de Castellón.

Entre las principales novedades destaca que la gestión del transporte en autobús entre Castellón y el Grao dejará de ser competencia de la Generalitat Valenciana y pasará a ser competencia municipal, "lo que permitirá mejorar de forma notable la frecuencia de paso, los horarios y la adecuación del servicio a las necesidades reales de las personas usuarias, facilitando los desplazamientos diarios entre el núcleo urbano y la zona costera".

El concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, ha señalado que "esta importante inversión en movilidad y transporte urbano es el resultado de escuchar a los vecinas y vecinos y atender sus peticiones, transformando esas demandas en soluciones concretas". "Apostamos por un transporte más moderno, útil, accesible y sostenible, con una mejora significativa de la conexión con el Grao", ha agregado.

NUEVO CONTRATO DE TRANSPORTE PÚBLICO

El nuevo contrato de transporte público urbano de la ciudad de Castellón, que se licitará próximamente y cuenta con una inversión de 187 millones de euros, se convertirá en el segundo mayor contrato municipal, solo por detrás del de limpieza.

Para el concejal de Movilidad, este nuevo contrato "demuestra el compromiso de este equipo de gobierno con una mejor movilidad para todos, ya que el anterior contrato estaba obsoleto y no atendía todas las necesidades de la ciudadanía".

Este contrato permitirá una "renovación integral" de la flota de autobuses, "la reorganización y adaptación" de las líneas actuales y "una mejora general" de las frecuencias de paso, con el objetivo de conectar de forma "más eficiente" todos los barrios de la ciudad. El nuevo modelo de transporte incorporará líneas nocturnas, dando respuesta a una demanda histórica de movilidad en horario nocturno, con nuevas conexiones que enlazarán zonas como Grapa y San Lorenzo, así como Plaza Independencia con La Joquera.

Además, se pondrán en marcha líneas específicas hacia la Marjalería y las urbanizaciones de montaña, mejorando la accesibilidad a estas zonas y garantizando un servicio más equilibrado y cohesionado en todo el término municipal.

UN TRAM "MÁS EFICIENTE" PARA 2026

Paralelamente, el Ayuntamiento de Castellón, en colaboración con la Generalitat Valenciana, apuesta por un TRAM "más eficiente", con vehículos más modernos y sostenibles, que refuercen la conectividad con las playas de la ciudad, una mejora que será efectiva en el primer trimestre de 2026 y que contribuirá a un sistema de movilidad más respetuoso con el medio ambiente.

A estas actuaciones se suma una profunda modernización del servicio de autobús urbano, con la digitalización del sistema, la implantación del pago con tarjeta y teléfono móvil directamente en los autobuses, la construcción de una nueva campa, la apertura de una oficina de atención ciudadana y la instalación de sistemas de videovigilancia en los vehículos, reforzando así la seguridad, la calidad y la eficiencia del transporte público urbano en autobús.