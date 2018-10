El Ayuntamiento de Elche prohíbe una macrofiesta de Nochevieja en una nave industrial

Publicado 26/12/2013 19:28:58 CET

ALICANTE, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Elche (Alicante) ha decidido denegar el permiso para la celebración de una macrofiesta de Nochevieja en una nave industrial al recibir el informe desfavorable de los técnicos municipales de la Concejalía de Ocupación de Vía Pública y Actividades Eventuales, en el que se alerta de que "no queda garantizada la estabilidad estructural de dicha nave".

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, el día 20 se recibió la declaración responsable del interesado en celebrar la macrofiesta y este jueves un técnico municipal ha visitado las instalaciones, situadas en el número 7 de la calle Ondara.

Los organizadores no han presentado un anexo específico justificando la estabilidad estructural del edificio, además de haber realizado obras de acondicionamiento, rehabilitación y apertura de puertas sin haber presentado un certificado final de las mismas.

Los técnicos argumentan en el informe remitido que "debido a la falta de documentación y licencias exigidas respecto a la construcción de la nave y posteriores obras realizadas no queda garantizada la estabilidad estructural de dicha nave y como consecuencia de este hecho, la seguridad de las personas".

Además, junto a estas alegaciones el técnico municipal especifica en el informe que faltan luces de emergencia, las alarmas no funcionan, no se han identificado las personas responsables del Plan de Emergencia, no existe servicio de enfermería, tanto el número de aseos y lavabos es inferior al reglamentado así como que falta instalar el suministro complementario del grupo electrógeno establecido. A esto cabe añadir la apertura de una puerta en el lateral de la nave, careciendo de dicha licencia de apertura.

"DEFICIENCIAS INSUBSANABLES"

El concejal de Ocupación de la Vía Pública, Justino Delgado, ha señalado que en base a las inspecciones de los técnicos se han detectado "deficiencias insubsanables en la nave industrial" y, por ello, se ha resuelto denegar la solicitud de apertura de la misma "para garantizar, sobre todo, la seguridad de las personas que pudieran acudir a esta fiesta, ya que no cumple con los requisitos mínimos establecidos por la ley".

El departamento pertinente se ha intentado poner en contacto con los responsables del evento y al no obtener respuesta se les remitirá este informe a través de la Policía Local. La resolución se notificará a la empresa a lo largo del día de mañana.