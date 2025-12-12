El Ayuntamiento pone a la venta 1.700 sillas más para la Cabalgata de los Reyes Magos

Imagen de la Cabalgata de Reyes de Alicante - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha puesto a la venta 1.700 sillas más para presenciar la Cabalgata de los Reyes Magos del 5 de enero de 2026, a partir de las 19.00 horas, lo que supone un incremento del 30 por ciento respecto a los últimos años.

Otra de las novedades de este año es la ampliación del recorrido, ya que la comitiva arrancará desde la avenida de la Estación, a la altura del Palacio Provincial, en lugar de iniciar en la Plaza de los Luceros. Asimismo, las calles adyacentes a la sede de la Diputación serán utilizadas para situar las carrozas y comenzar a montar la Cabalgata, según ha informado la administración local en un comunicado.

De esta manera, cerca de 8.000 sillas se pondrán a la venta a partir del 26 de diciembre a las 10.00 horas, con el 60% de manera 'online' y el 40% restante en la Plaza de Toros.

Por otro lado, el presidente de Aceitunas Cazorla, Antonio Beresaluce, el fundador del grupo Gastroportal, Carlos Bosch y el presidente del Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca), Nacho Amirola, personificarán este año a Melchor, Gaspar y Baltasar.

Además, el preámbulo a la llegada de los Magos de Oriente a Alicante lo pondrá el Campamento Real, que estará situado en la plaza de Gabriel Miró del 26 de diciembre al 4 de enero y contará con diferentes pictogramas para dotarlo de un carácter "más inclusivo", según el consistorio.

Los papeles de las emisarias reales estarán representados por la periodista Luz Sigüenza, la 'influencer' Elena Vidal y la presidenta de la Asociación de Ocio Ocupacional para Personas con Discapacidad Intelectual (AODI), Paloma Arroyo.