Ayuntamiento, "sorprendido" por que Moragues informe sobre la seguridad en Fallas sin reunirse la Junta

La concejala de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato, se ha mostrado "sorprendida" por que el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, haya informado este jueves sobre medidas de seguridad en Fallas sin reunirse la Junta Local.

Menguzzato se ha pronunciado así en declaraciones a Europa Press después de que Moragues mantuviera una reunión técnica con los mandos policiales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para abordar la seguridad de las Fallas. Después ha explicado a los medios el contenido del encuentro.

Al respecto, la edil ha manifestado que en el consistorio están "más que sorprendidos" porque "es la primera vez que, ante la convocatoria el lunes de la Junta de Seguridad Local, el delegado informa sin haberse reunido con representantes autonómicos y del Ayuntamiento sobre cuáles son las medidas" a adoptar.

Menguzzato ha comentado que "precisamente" lo que da valía a la Junta es que allí están todas las administraciones "que de manera coordinada deciden la seguridad ante un acontecimiento como son las Fallas, y más en la situación de alerta de este año", ha dicho.

A su juicio, "no es adecuado hacer política con la seguridad. Esto no va de quién hace antes anuncios. Lo que hemos conseguido hacer hasta ahora es hacerlos todos conjuntamente y coordinar a nuestros policías y creo que esto marca un antes y un después en la forma de hacer política sobre temas de seguridad". "Me parece un poco inadecuado e inédito", ha insistido.

Preguntada por si pedirán explicaciones a Moragues en la Junta de Seguridad, ha manifestado: "Él sabe muy bien lo que ha hecho. No es cuestión de pedir explicaciones. Tenemos un organismo reglamentado en el que el delegado y el alcalde comparten la presidencia y recoge las funciones que tiene que hacer, y entre ellas está la de coordinar a los Cuerpos de Seguridad y tomar las decisiones de medidas de seguridad en este caso para las Fallas".

"Por eso --ha repetido-- es algo inédito que el delegado haya hecho esta reunión llamándola reunión técnica para, en definitiva, anunciar medidas de seguridad". A su entender, en este momento "tenemos que tratar de generar otra sensación, que es la de coordinación de todas las administraciones frente a la seguridad, y no esto, que cada uno opine por su cuenta", ha incidido.