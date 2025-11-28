El Ayuntamiento de València acepta la donación de un cuadro de Sofía Gandarias para el Museo de la Ciudad

Archivo - Imagen de la fachada del Museo de la Ciudad de València. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València ha acordado este viernes aceptar la donación de un cuadro de la pintora vasca Sofía Gandarias para el Museo de la Ciudad.

Así lo ha indicado la concejala de Turismo, Innovación e Inversiones en la capital valenciana, Paula Llobet, en la rueda de prensa que ha ofrecido para dar a conocer los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local.

Esta obra, cuya donación se realiza a título gratuito, se llama 'A ciegas' y es un cuadro de 162 por 97 centímetros pintado con la técnica de óleo sobre lienzo y collage valorado en 10.000 euros.

La pieza retrata "el sufrimiento de las mujeres afganas por medio de dos mujeres con burka que viven, como dice el título del cuadro, a ciegas", ha detallado el consistorio, que ha indicado que la obra de Sofía Gandarias no está representada en la colección histórico-artística municipal.

El cuadro presenta "una gran calidad técnica, variedad estilística y retrata la realidad de un país que invisibiliza a las mujeres", ha añadido el Ayuntamiento de València.

Asimismo, ha destacado que con la incorporación de esta obra, el Museo de la Ciudad de València amplía sus fondos de mujeres artistas y reafirma el proyecto de convertirse en "un museo activo, crítico y autocrítico y que desarrolla nuevas narrativas".

Sofía Gandarias es una artista vasca, nacida en 1951 en Guernica y fallecida en 2016. La pintura de Gandarias se caracteriza "por una paleta sobria de colores y una técnica directa y sin artificios que materializa un rico mundo interior y un gran compromiso social", ha detallado la administración local.