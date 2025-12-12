El Ayuntamiento de València compra una obra de Antonio Galbién sobre la visita de Isabel II a la ciudad en 1858

Imagen del cuadro 'Recepción de Isabel II en el Palau de Cervelló' del pintor valenciano Antonio Galbién adquirido por el Ayuntamiento de València. - PACO ALCANTARA

VALÈNCIA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha adquirido un cuadro del pintor valenciano Antonio Galbién Meseguer datado en 1866 e inspirado en la visita de la reina Isabel II a esta ciudad en 1858. Se trata de un óleo sobre lienzo titulado 'Recepción de Isabel II en el Palau de Cervelló'.

La Junta de Gobierno Local del consistorio de la capital valenciana ha aprobado este viernes la adquisición del cuadro, que mide 192 por 265 centímetros y que ha sido comprado a una coleccionista privada por 20.000 euros, sin IVA ni IRPF ni comisiones.

Así lo ha indicado el edil portavoz del ejecutivo municipal, Juan Carlos Caballero, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local.

Esta obra representa el besamanos de la reina Isabel II en el Palau de Cervelló en 1858 con ocasión de la visita que la monarca realizó a la ciudad de València.

En el lienzo se ve a la reina rodeada de personajes importantes de la historia de la capital valenciana como Vicente Boix, cronista de València; el conde de Parcent; el empresario Miguel Nolla; el marqués de Cruïlles o el conde de Almodóvar, entre otros, ha detallado el consistorio.

Asimismo, ha señalado que la obra "tiene un marco dorado y estrecho, posiblemente de época", a la vez que ha expuesto que el estado de conservación general de esta pieza "es bueno aunque presenta cierta suciedad acumulada que no necesita intervención para su exposición al público".

El Ayuntamiento de València ha indicado que el Palau de Cervelló "fue testigo importante de la historia decimonónica de la ciudad" y ha destacado que la reina Isabel residió en él en varias ocasiones. En 1858 ofreció allí una recepción, en el salón de la Mansión, con motivo del nacimiento del futuro Alfonso XII.

La adquisición del cuadro, que se colocará en el propio Palau de Cervelló, llena "un vacío expositivo del centro y permite ilustrar la importancia del recinto como residencia real en la València del siglo XIX", ha añadido la administración municipal.

Antonio Galbién Meseguer es un pintor nacido en València en 1841. Este artista estudió en el Escuela de Bellas Artes de San Carlos y tuvo varios cargos docentes en Ciudad Real y Málaga. Durante su carrera participó en numerosos certámenes artísticos. Murió en Málaga en 1896.