El Ayuntamiento de València declara este miércoles, primer aniversario de la dana, día de luto oficial en la ciudad

Imagen del minuto de silencio con el que se ha inicio el pleno del Ayuntamiento de València correspondiente a octubre 2025 en memoria de las víctimas de la dana del 29O de 2024 con motivo de su primer aniversario. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha declarado este miércoles, 29 de octubre y primer aniversario de la dana que provocó inundaciones en diferentes localidades de la provincia y 229 fallecidos, día de luto oficial en la ciudad en recuerdo de las víctimas.

Así lo ha declarado la alcaldesa de la capital valenciana, María José Catalá, en una resolución firmada este martes. Entre las poblaciones afectadas por la dana están también tres pedanías del sur esta ciudad --La Torre, Castellar-l'Oliveral y El Forn d'Alcedo--, con 17 de los fallecidos como consecuencia de este temporal.

La resolución firmada por la primera edil precisa que la jornada de luto oficial se desarrollará desde las 00.00 horas hasta las 23.59 horas de este miércoles.

Igualmente, recoge que durante ese día las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta y que los mupis digitales de la ciudad, incluidos los de la plaza del Ayuntamiento, exhibirán un crespón negro.

Además, se ha establecido que el pleno del consistorio de este martes, el ordinario del mes de octubre, comenzara con un minuto de silencio. Y de ese modo se ha hecho al inicio de esta sesión, que ha arrancado sobre las 10.00 horas.

La resolución suscrita por Catalá señala que esta se emite "un año después de la mayor tragedia que hemos sufrido en las últimas décadas, en recuerdo de cada una de las víctimas, y de conformidad con el artículo 124.4.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local".