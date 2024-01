Ayuntamiento de València deniega la cabalgata de 'Magues de gener' para el 14 y les ofrece proponer fecha alternativa

Alega informes municipales en contra y la organización denuncia la "censura sectaria" del PP y Vox y convoca una manifestación "festiva"



VALÈNCIA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha denegado el permiso para la celebración de la cabalgata de las 'magues de gener' el próximo domingo 14 de enero tras los informes negativos de Movilidad Sostenible y de Policía Local por la afección al tráfico y a las líneas de la EMT, entre otras cuestiones, y ha ofrecido a la entidad organizadora que proponga "una fecha y espacio físico alternativos" para la celebración del acto con "mayores garantías de seguridad" y "sin que resulte afectada la red viaria ni el transporte público".

La organización de la 'Festa de la infantesa' había solicitado autorización para la ocupación del dominio público el 14 de enero, en horario de 10.30 a 14.00 horas, para la celebración de la cabalgata de las 'Magues de gener' que, bajo el lema 'L'aigua és màgia', iba a partir desde el Parterre y discurrir por la calle de la Paz y San Vicente hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento, según se recoge en la resolución, consultada por Europa Press.

Sin embargo, el Servicio de Movilidad Sostenible señala en un informe que desde el punto de vista del tráfico y la ocupación de la vía pública el acto propuesto supone "una afección en la red viaria de la ciudad", por lo que indica que la autorización "tendrá que condicionarse a su comunicación y coordinación con la Policía Local" para la viabilidad del evento.

Por su parte, el servicio de Policía Local, en sendo informe, sostiene que existen "inconvenientes" en la realización del la cabalgata por la "afección de las vías principales de la ciudad, especialmente en el centro histórico", así como una "notable repercusión" para los usuarios de las nuevas líneas de la EMT tras la reordenación del tráfico impulsada en diciembre por el equipo de gobierno --integrado por PP y Vox-- en las calles de Ciutat Vella.

Además, advierte que "por si no fuera bastante" la fecha del acto resulta "coincidente con la celebración del primer fin de semana de rebajas", por lo que los cortes de tráfico propuestos "podrían suponer un inconveniente añadido" para los peatones y vehículos que traten de acceder al centro.

Y añade que en el mismo día de la cabalgata se prevé la celebración de un "relevante acontecimiento deportivo" en la ciudad por la carrera 10K Ibercaja Y 5K València Vayamos, que provocará una "enorme afección" para la circulación y que requerirá "la necesaria presencia de personal de Policía Local", lo que implicará una "merma importante" de efectivos en caso de necesitar atender también la celebración de la cabalgata de las 'Magues de gener' con "plenas garantías de seguridad" para los participantes. Por todo ello, la Policía Local considera que la concurrencia de los actos expuestos "justifican motivadamente desaconsejar" la celebración de la 'Festa de la infantesa'.

"PRIMER INFORME DESFAVORABLE" EN 2015

Paralelamente, el Ayuntamiento sostiene que en el expediente que se tramitó en 2015 para la realización de la primera edición de la cabalgata, que se celebró el 3 de enero de 2016, figura "un primer informe desfavorable" del Servicio de Movilidad Sostenible --de fecha 21 de diciembre-- en el que apunta a buscar "una ocupación alternativa" por la afectación al tráfico y a la red de la EMT.

En un informe posterior --de fecha 29 de diciembre de 2015-- el Servicio de Movilidad Sostenible expone que la cabalgata de las 'Magues' supone "una afección a la red viaria de la ciudad", pero añade que el "sentido favorable" del mismo era por "la colaboración del Ayuntamiento en la organización del evento". Sin embargo, en la resolución actual el consistorio apunta que para la presente edición de 2024 "no consta colaboración o convenio" entre la entidad promotora --Intersindical Valenciana-- y el Ayuntamiento.

"FIESTA TRADICIONAL"

Por otro lado, el consistorio cuestiona el tratamiento de "fiesta tradicional" para la celebración de la 'Festa de la infantesa' y, sobre esta cuestión, argumenta que aunque "resulta cierto que el término tradicional consta como antecedente de hecho" en las resoluciones para la celebración de la cabalgata de 2020 (quinta edición) "de ninguna forma se puede concluir que esta fiesta tenga la consideración de tradicional".

De hecho, sostiene que el hecho de utilizar esta expresión para la celebración de la cabalgata en las ediciones de 2020, 2022 y 2023 y no utilizarse en las de 2017, 2018 y 2019 obedece "exclusivamente" a la articulación del procedimiento administrativo a seguir por el Servicio de Ocupación del Dominio Público para la autorización de la ocupación de actividades a desarrollar en entornos de protección de Bienes de Interés Cultural (BIC).

Finalmente, el consistorio ofrece a la entidad organizadora que proponga, "si así lo considera oportuno", una "fecha y espacio físico alternativos" para la celebración del acto con "mayores garantías de seguridad" y sin que "resulte afectada la red viaria principal de la ciudad ni el servicio de transporte público colectivo de viajeros que presta la EMT".

"CENSURA SECTARIA" DEL PP Y VOX

La organización de la 'Festa de la infantesa' ha denunciado la "censura sectaria" por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de València --integrado por el PP y Vox-- a la celebración de la cabalgata de las 'Magues de gener' y ha afeado al consistorio que esgrima "motivos falsos" y "excusas" como el inicio de las rebajas o la afección a la EMT cuando "ahora mismo tienen líneas cortadas por otras situaciones". "La respuesta del consistorio se ha recibido a una semana del acto, a pesar de tener toda la documentación desde hacía meses", ha criticado.

Desde Intersindical Valenciana --una de las entidades involucradas en la organización--, su portavoz, Beatriu Cardona, en declaraciones a Europa Press, ha considerado que toda esta justificación del Ayuntamiento se produce porque, en definitiva, "no quieren que se celebre" la cabalgata de las 'Magues'. En esta línea, ha afeado a la alcaldesa de València, María José Catalá (PP), que "no le gusta la pluralidad ni nada que no controle" y le ha advertido que las calles de la ciudad "no son suyas".

Se da la circunstancia de que para la celebración de la cabalgata de este año la organización había impulsado una campaña de micromecenazgo que ha conseguido reunir más de 6.000 euros para sufragar la organización del desfile. Unas cifras que, para Cardona, "demuestran que la ciudad quiere que se celebre" la 'Festa de la infantesa'.

Ahora, ante la denegación del permiso, la organización ha convocado para el mismo domingo 14 de enero, en respuesta a la "censura", una manifestación popular "festiva y reivindicativa" contra la "discriminación sectaria de ciertas propuestas" que contará con la participación de las 'Magues de gener' y de los grupos de voluntarios que conforman la fiesta. La marcha se iniciará en el Parterre a las 11.00 horas y discurrirá por la calle de la Paz y la plaza de la Reina hasta llegar a la plaza de la Virgen, de forma que "mantendrá su esencia a pesar de los obstáculos".