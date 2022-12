Ayuntamiento de València entrega al Valencia CF el borrador de la segunda parte del convenio urbanístico sobre Mestalla

Gómez insiste en la necesidad de tener "por fin el nuevo estadio" y Ribó dice que el club "ya tiene los papeles" y debe "mover ficha"

VALÈNCIA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València, a través de la Concejalía de Desarrollo y Renovación Urbana, ha entregado este martes al Valencia CF el borrador de la segunda parte del convenio urbanístico que deben suscribir el consistorio y el club deportivo para avanzar en la construcción del nuevo estadio --en la avenida de Cortes Valencianas--, la demolición del actual --en la avenida de Aragón-- y la reurbanización del suelo que este ocupa tras la caducidad de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) que recogía todas estas operaciones.

La vicealcaldesa de la ciudad y concejala de Desarrollo y Renovación Urbana, Sandra Gómez, ha mantenido esta jornada en una reunión técnica para "seguir dando pasos" con el fin de "desatascar la situación" del nuevo Mestalla, "una obra inacabada que lleva más de una década parada".

"Este ayuntamiento tiene un objetivo y ese objetivo es ver cómo esas obras se retoman y, por lo tanto, el Valencia CF tiene por fin el nuevo estadio acabado", ha subrayado la responsable municipal tras el encuentro.

Gómez ha explicado que los técnicos de la concejalía de urbanismo "llevan meses trabajando para establecer el marco jurídico que sustituya la caducada ATE" con la finalidad de "poder otorgar seguridad jurídica a la ciudad y al equipo" de fútbol y, "sobre todo, para poder salvaguardar también el patrimonio del club".

A este respecto, ha agregado que se busca también que "todos los derechos urbanísticos" que se ha decidido "que mantenga" la entidad deportiva se dediquen "realmente" a "acabar esas infraestructuras pendientes tan importantes como el nuevo estadio o el polideportivo de Benicalap", que el club debe construir junto al campo para los vecinos de ese barrio.

Sandra Gómez ha destacado que en los últimos meses se avanzó en la primera parte del convenio --un documento que ella misma dio a conocer la pasada semana y que destacó que se ha trasladado al club deportivo--, al tiempo que ha señalado que esta es "muy importante" porque establece "unos condicionantes que permiten asegurar que todos los derechos urbanísticos y toda la rentabilidad económica que el club obtendrá de las parcelas que le cede la ciudad servirán para financiar el nuevo estadio y el polideportivo".

No obstante, la vicealcaldesa ha matizado que en las últimas semanas desde la administración local se estaba detectando que "se estaba utilizando como excusa no tener la segunda parte del convenio por no continuar avanzando en lo que es el objetivo principal, acabar con el estadio".

Gómez ha asegurado que por ello en la reunión técnica mantenida este martes se ha entregado a los representantes del Valencia CF "ese borrador de la segunda parte del convenio" con la idea de que "ya no haya más excusas para continuar dilatando su respuesta y para

empezar a trabajar en la concesión de la licencia de obras del nuevo estadio".

"El club debe empezar ya a avanzar y a trabajar sobre la posibilidad de tener esa licencia de obras", dado que "tiene toda la documentación" requerida, ha subrayado la titular de Desarrollo y Renovación Urbana. "Tiene toda la información", ha insistido.

La edil ha añadido que "son borradores de trabajo, como no podía

ser de otro modo", y ha apuntado que es así "hasta que no haya un acuerdo definitivo". Asimismo, ha dicho que "esos acuerdos o borradores tienen pocas sorpresas". "Como ya hemos dicho una y otra vez, como mantenemos los mismos derechos de la ATE, como sacarán la misma rentabilidad económica, deben cumplir con las mismas obligaciones que subscribieron en 2015", ha resaltado.

Respecto al polideportivo de Benicalap, Sandra Gómez ha precisado que se ha entregado al club un informe del servicio de Deportes donde se justifica de manera detallada la cuantía del proyecto, alrededor de los 9,8 millones de euros y resultado de la actualización de la propuesta y de la subida de los precios.

La vicealcaldesa ha añadido que "es una responsabilidad del mismo club" hacer realidad esa instalación deportiva y ha reiterado que "desde hace más de una década debería haberlo construido". Además, ha recordado que el club se podrá repercutir la parte del IVA.

El alcalde de València, Joan Ribó, ha hablado de estos asuntos y del Valencia CF en la rueda de prensa que ha ofrecido junto a Gómez para dar a conocer los finalistas del concurso de ideas convocado para desarrollar el parque de Desembocadura, preguntado por las negociaciones con el club deportivo para la finalización del nuevo Mestalla.

"MOVER FICHA"

Respecto a las dos partes del convenio entregadas al Valencia CF, el primer edil ha afirmado que "es necesario impulsar esto para que el Valencia CF --que pidió tener la información por escrito-- no tenga la excusa de que no le hemos entregado los papeles para ponerse a trabajar". "En estos momentos, ya tiene los papeles y le toca mover ficha al Valencia CF", ha resaltado Ribó.

Preguntado también por la reunión que la semana pasada mantuvo con la dirección de la entidad deportiva --el mismo día en el que Gómez dio a conocer la primera parte del convenio y señaló que el club ya lo tenía-- y por si cree que tendría que haberla suspendido tras halar su presidenta, Lay Hoon Chan, de trabas por parte del Ayuntamiento al nuevo estadio y de haber perdido confianza en la administración, el alcalde ha dicho que no y ha afirmado que él siempre está abierto a negociar.

"HABLO HASTA CON EL DEMONIO"

"Me gusta hablar con la gente. Hablo hasta con el demonio. Dialogar con la gente es bueno e importante aunque se parta de situaciones muy negativas", ha aseverado Ribó. "La situación puede ser muy negativa pero es importante mantener las líneas de diálogo. Así se avanza, de otra manera se puede quedar dignamente pero no se avanza", ha añadido el responsable municipal".